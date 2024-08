Neviltots satikšanās prieks katrā no 200 apmeklētājiem

“Un tā caur gadiem arvienu

Sirds taku uz Mārkalni rod,

Kur Bērnības skaistākās dienas

Kā spēkavots veldzi man dod.”

(Lūcija Sāgameža – Nāgele)

17. augusts nelielajam Mārkalnes pagastam bija īpaša diena, kad aicinājām “salidot” visus, kuriem mīļa Mārkalne uz kopienas svētkiem “Mārkalniešu salidojums”. Kāds tiešā nozīmē atlidoja no citas valsts, jo sirdī ir mārkalnietis – kādreiz te dzīvojis, strādājis vai gājis skolā. Citi salidoja pārnestā nozīmē gan no Mārkalnes, gan citām Latvijas vietām – neviltots satikšanās prieks bija katrā no 200 apmeklētājiem. Sanākušie varēja apskatīt un arī līdzdarboties vēsturiskā izstādē “Ceļojums Mārkalnes laikā”, kas bija sadalīta trīs posmos – skolas tapšana muižas laikā līdz Pirmajam pasaules karam, otrā – padomju laiks un trešā atjaunotās Latvijas valsts laiks pēc pagājušā gadsimta 90.gadiem.

Harija Stradiņa koka meistardarbnīcā varēja izgatavot piemiņas lietu – medaljonu ar vēlējumu, “Lielās koka spēles” bija interesanti spēlēt ne tikai bērniem, bija arī sportiskas aktivitātes. Koncertā “Satikšanās” muzicēja Santa Sāre un Ilva Sāre ar meitu Esteri Grandavu, kuras vecmāmiņa Edviga Sāre (Mika) skraidījusi pa Mārkalnes skolas gaiteņiem kā maza meitene. Par muzikālu baudījumu parūpējās arī Apes kapella, Sanitai Eglītei vadot sadziedāšanos. Fantastiska sajūta vienoties kopīgās dziesmās ar savējiem, kā teica Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors I. Berkulis, Mārkalnes pamatskolas absolvents, ka, stāvot pie skolas durvīm, tu atkal vari sajusties kā toreiz un esot starp savējiem būt tāds, kāds esi.

Sirsnīgas sarunas, daudz foto, tikšanās ar klasesbiedriem, skolotājiem, draugiem un kaimiņiem, zupas baudīšana, pastaigas pa sen aizmirstām takām, atmiņas par skolas darbiem un nedarbiem… Paldies Alūksnes novada pašvaldībai par iespēju organizēt kopienu svētkus. Paldies Mārkalnes uzņēmējiem, kas atbalstīja arī finansiāli. Paldies ikvienam iesaistītajam svētku tapšanā, jo tikai kopā mēs varam!

Egija Silāre, Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste