Neiespējamā misija – soliņš pie autoostas

Redakcijā vairākkārt vērsušies lasītāji, kuri lieto sabiedrisko transportu, jautājot, vai tiešām pie Alūksnes autoostas nav iespējams uzstādīt kaut pāris soliņu. To, ka cilvēki sēž uz ietves pie autoostas, ievērojuši arī garāmbraucēji. Izskatās, ka soliņu izvietošana pie autoostas ir neiespējamā misija, turklāt, neviens no atbildīgajiem īsti nevar paskaidrot – kādēļ šāda situācija radusies.

Nav resursu soliņam?

“Izbraucu ar Rēzeknes maršrutu 6.40. Brauc daudzi bērni uz Balvu skolām. Pie Alūksnes autoostas nav kur nolikt smagās skolas somas, no aukstuma mīdās no vienas kājas uz otru. Autoosta tiek atvērta vēlu, bet, iebraucot Balvos, tā ir vaļā jau pulksten 5.00 un tikai pulksten 22.00 to slēdz. Savulaik pašvaldība, runājot par soliņu nepieciešamību pie ēkas autoostas pusē, atbildēja, ka nav šim nolūkam nepieciešamo resursu. Kā Balvos ir iespēja atrast resursus un novietot soliņus pie autoostas? Pasažieri – gan bērni, gan pieaugušie –

tup uz ēkā esošā veikala betona kāpnēm! Mēs esam pārāk pacietīgi! Kad vajag ievēlēt, tad “katrs ir vērtība”, bet kad kaut kas reāls jāpalīdz iedzīvotājiem – nekā! Autoosta ir domāta cilvēkiem un viņu sadzīves apstākļu uzlabošanai, nevis, lai pašvaldība norādītu, ka pasažieriem, gaidot autobusu, ir vieta uz soliņiem pie tualetes. Kāpēc man kā pasažierim ir tur jāsēž tualetes smakā? Un vietā, kas nav saistīta ar pasažieru apkalpošanu? Šī tēma priekš Alūksnes ir ļoti sāpīga… Uzskatu, ka saimniekam jāierīko pie ēkas āra soli, un telpām ir jābūt atslēgtām rīta agrumā. Varbūt pašvaldības viedoklis šajā jautājumā tagad ir mainījies, vēlos to izlasīt ar laikraksta starpniecību,” saka alūksniete, kuras vārds redakcijā ir zināms, tomēr publiski to atklāt viņa nevēlas.

Risinājums jārod sadarbībā ar ēkas īpašnieku

Katrs, kurš bijis autoostas un “Rimi” apkārtnē, zina, ka patiešām pasažieriem nav citas vietas, kur ārā apsēsties, kā vienīgi uz soliņa, kas atrodas iepretim pie sabiedriskās tualetes, vai uz vēl viena sēžamā, kuru bieži vien jau ir aizņēmušas personas ”kunga dūšā”. Nekas nebija mainījies arī pirmdien. Savukārt autoostas uzgaidāmajā telpā tobrīd autobusu gaidīja aptuveni desmit cilvēku, starp kuriem viens gulēja. Kasiere bija izsaukusi pašvaldības policiju, lai šo cilvēku, kurš bija alkohola reibumā un neradīja visai patīkamu aromātu, izvadītu no uzgaidāmās telpas, ko policijas pārstāvji arī izdarīja.

Lai kārtējo reizi skaidrotu – cik tālu pavirzījies soliņu ierīkošanas jautājums, un vai tāds nav atcelts, plānojām jautāt SIA “Alūksnes autoosta” valdes priekšsēdētājai Jeļenai Žīgurei, taču pašlaik darba nespējas dēļ ar viņu neizdevās sazināties. Atbildot uz lasītājas jautājumu, Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka norāda, ka Alūksnes autoostas telpas atrodas privātā īpašumā esošā ēkā. “Līdz ar to pašvaldība nav tiesīga novietot soliņu pie citai personai piederoša īpašuma. Autoostas funkcijas Alūksnē nodrošina SIA “Alūksnes autoosta”, kas nav pašvaldības uzņēmums.

Uzklausot iedzīvotāju rosinājumu par soliņa nepieciešamību ārpusē pie autoostas ēkas, pašvaldība jau iepriekš ir vērsusies pie SIA “Alūksnes autoosta” vadības ar lūgumu kopā ar ēkas īpašnieku censties rast risinājumu šai problēmai,” saka E. Aploka.

Viņa skaidro, ka līdz ar to šis nav jautājums par resursu neesamību, bet par to, ka ēka, kurā atrodas Alūksnes autoosta, nepieder pašvaldībai. “Kad autoosta ir atvērta, pašvaldība aicina pasažierus izmantot iekštelpās izvietotos solus. Attiecībā uz soliņiem ārpusē – pašvaldība cer, ka autoostai izdosies rast risinājumu ar ēkas īpašnieku šajā jautājumā,” saka pašvaldības pārstāve.