Malienas pamatskolas 8.klases vecāku atklāta vēstule skolu reformu jautājumā

Alūksnes novada domes darba grupai

Ar šo vēstuli gribam vērst Jūsu uzmanību uz jautājumiem, kas satrauc ne tikai skolēnu vecākus, bet arī visus Malienas – Brencu pagasta iedzīvotājus.

Savu vēstuli sākam ar likuma pantu:

Likums par pašvaldībām 3. pants. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas IEDZĪVOTĀJU intereses. Tad, lūk, skolēnu, vecāku un pagasta iedzīvotāju interesēs ir saglabāt Malienas pamatskolu (1.- 9. klasei).

Skolas ēka ir vēsturiska celtne ar dziļām un stabilām saknēm. Malienas pamatskolā ir strādājuši un mācījušies daudzi pazīstami cilvēki, piemēram, skolas pirmais direktors Brencis Kļaviņš, kura vārdu nes arī ciems.

Brenča Kļaviņa ģimene Malienas pamatskolai ir novēlējusi naudas līdzekļus, un šie līdzekļi pēc dēla Edmunda Kļaviņa vēlmes tiek izmantoti, maksājot stipendijas labākajiem skolas absolventiem. Šādā veidā skolas pirmais direktors turpina rūpēties par savu skolu. Vai kāds ir tiesīgs noniecināt tik varenu vēstures elpu?

Kā teikts skolotājas Cekulas Malienas skolas grāmatā: ,,Tie bija vareni vīri, kas, saprazdami pagasta patieso vērtību, vai tikai vēlēdamies kaut mazliet izglītot malēniešu prātus, nosprieda dibināt Brencos skolu. Un tajā pat mirklī, cīnoties ar grūtībām un trūkumu, varām un iekārtām, skola kļuva par dzīvības uzturētāju Brencos… Ja tiktu likvidēta šī mazā lauku skola,…,tad atliktu vien konstatēt, ka Brencu sirds ir apstājusies…”

Mēs, vecāki, ar pilnu pārliecību pievienojamies absolventa Jurģa teiktajam un no sirds vēlamies, lai skola – mūsu pagasta sirds – nepārstāj pukstēt.

Malienas pamatskolā ir mācījies arī ikvienam pazīstamais rakstnieks Aleksandrs Pelēcis. Skolā ir izveidota rakstniekam veltīta piemiņas istaba, mīļi saukta par Aļa istabu. Šajā istabā valda īpaša gaisotne, kas liek justies lepniem par savu skolu. Šeit ir izveidots īpašs grāmatu plaukts, kuru skolas mājturības skolotājs Harijs Stradiņš ir veidojis no oša un lapegles koka, kā aprakstīts Pelēča grāmatās. Tā ir telpa, kur satiekas vēsture un mūsdienas. Telpa, kas liek saprast , ka stipri mēs varam būt, tikai nepazaudējot savu pagātni. Aļa istaba ir iemīļots jauno vēsturnieku stūrītis, vieta, kur notiek Aļa stundas. Sakiet, vai ir vēl labāks lokālpatriotisma audzināšanas veids kā stāsti par SAVU vēsturi?

Skolu ir apmeklējusi rakstnieka Pelēča ģimene. Skola no dēla Mārtiņa Pelēča dāvanā ir saņēmusi Trīszvaigžņu ordeni, kas piederējis rakstniekam. 8.klases skolēni pēc Aļa stundu apmeklēšanas pārzina skolas vēsturi un ar lepnumu var par to pastāstīt skolas ekskursantiem.

Mēs, vecāki, gribam lūgt vērtēšanas komisiju – neizturēties vieglprātīgi un saglabāt Malienas skolu, kas ir pagasta identitāte ar ļoti bagātu vēstures stāstu. Skolotāji kopā ar bērniem ievāc, apkopo un uzkrāj vēstures liecības. Mēs esam gadsimtu skola un nevēlamies, ka viens lēmums var izpostīt vairāku mūžu darbu.

Tieši mūsu 8. klase ir ieguvusi finansējumu 1000 eiro apmērā projektā “Labbūtības ceļakarte skolā”. Mūsu klases bērni kopā ar vecākiem jau šajā pavasarī sāks “ Draugu trases” izveidi skolas apkārtnē, veicinot fizisku aktivitāti un psiholoĝisku atslodzi arī pārējiem skolas bērniem.

Skolā ir ierīkota arī kokapstrādes darbnīca – ar ēvelēm, slīpmašīnām un figūrzāģiem. Mēs, vecāki, varam būt lepni par mūsu zēnu paveikto. Zēniem apgūt kokapstrādes prasmes nepiedāvā neviena cita no novada skolām. Meitenēm mājturības nodarbībām ir aprīkota virtuve. Dizaina un mākslas nodarbībās ir iespēja adīt, tamborēt, šūt, veidot dekupāžas, gleznot. Mākslas skolas nodarbībās spēcīgu skolotāju vadībā ir iespēja apgūt dažādas mākslas tehnikas un apmeklēt bērniem apbrīnojamo mākslas pasauli.

Bērni, kuriem tuva ir lauksaimniecība, tiek aicināti doties pārgājienos uz vietējām saimniecībām, esam apmeklējuši gan M. Augstkalnieša saimniecību ,,Kadiķi’, gan Cingleru un Baložu saimniecības Malienā. Tāpat arī skola pati nodrošina kopgaldu ar dārzeņiem, kas audzēti bez pesticīdiem šeit pat, skolas un vecāku dārzos. Skolā vienmēr ir garšīgas, sabalansētas un veselīgas maltītes.

Lūdzu, cieniet mūsu skolas vēsturi un lietas, ar ko esam spēcīgi!

Skolotāji spēj piedāvāt individuālu pieeju katram bērnam, atbalstīt, izskaidrot un palīdzēt apgūt iekavēto. Liela skola šādu iespēju nodrošināt nevar ,un līdz ar to cietīs skolēnu sekmes.

Lasot publikācijas, saprotam, ka skolu reforma tiek balstīta uz četriem galvenajiem virzieniem – 1. kvalitatīva izglītība, 2. transports, 3. ēdināšana, 4. pilnvērtīgs interešu izglītības piedāvājums.

Mums, vecākiem, nav pārliecības, ka likvidējot lauku skolas, šie punkti īstenosies dabā. Tādēļ uzdodam sekojošus jautājumus, uz kuriem vēlamies saņemt izsmeļošas, uz faktiem un aprēķiniem balstītas atbildes, kā arī pierādījumus tam, ka, veicot ieguvumu- zaudējumu analīzi, kā vienīgais ieguvums neuzrādās līdzekļu ietaupījums, kas balstās uz neērtību sagādāšanu bērniem un viņu vecākiem.



Jautājumi, kuri mūs satrauc un interesē:1) Vai jaunais reorganizētais skolu modelis spēs pilnvērtīgi funkcionēt jau sākot ar 2022. gada 1. septembri, ņemot vērā to, ka ir jāiekļaujas laika limitos?

2) Kā tiks nodrošināta un organizēta skolēnu droša nokļūšana skolā? Cik reisi plānoti? Un kā pilsētas skolās nokļūs tie bērni, kuri dzīvo 2 km un tālāk no galvenajiem ceļiem, pieturām?

3) Cik darba stundas ( mācībās pavadītais laiks un laiks ceļā) jaunajā variantā pamatskolas bērns pavadīs ārpus mājas? Vai tā būs samērīga slodze?

4) Vai jaunās skolas piedāvās naktsmītnes? Ja piedāvās – kādas būs to izmaksas?

5) Ja pamatskolas bērns ir spiests dzīvot skolas naktsmītnē, vai viņam netiek atņemtas tiesības augt ĝimeniskā vidē?

6) Cik maiņās tiks organizētas pusdienas?

7) Vai visi mūsu bērni varēs saņemt individuālas konsultācijas, ņemot vērā to, ka klases būs pārpildītas?

8) Vai jauno skolu skolotāji spēs, labojot darbus, uztvert, kurā brīdī kāds no jaunajiem bērniem netiek līdzi? Vai spēs nekavējoties risināt radušos situāciju, lai ikviens būtu spējīgs līdzvērtīgi apgūt tekošo mācību vielu?

9) Vai izglītības kvalitāte tiešām būs labāka, kvalitatīvāka un drošāka skolas ēkā, kur, vēl aptuveni 4 gadus, turpināsies remonts?

10) Kur paliks likvidēto skolu aprīkojums?

11) Kas notiks ar mūsu skolas pamestajām telpām?



Tie bija vareni vīri, kas dibināja skolas. Tos, kas likvidē skolas, ticiet, neviens vesturē nesauks par vareniem. Vai jūs esat gatavi saņemt šādu, likvidatoru, vēstures vērtējumu?



Cerot uz Jūsu sapratni ,iedziļināšanos un labvēlību, LŪDZAM visas klases skolēnu un vecāku vārdā – ļaujiet vismaz mūsu klasei, kas ir viena no lielākajām klasēm skolā, pabeigt 9. klasi un iegūt pamatizglītību Malienas pamatskolā!

Lūdzam, dodiet mums vēl vienu gadu!!!

Ar cieņu, Malienas pamatskolas 8.klases vecāki

