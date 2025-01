Klāt februāris – šogad 28 dienas

Cozy home composition with candles on a blurred background in the interior of the room, copy space.

Viena no tām ir Sveču diena. 2. februārī

Lai pilnībā izprastu šīs dienas nozīmi tautas tradīcijās, der atcerēties tos laikus, kad mūsu senčiem nebija citu apgaismošanas ierīču kā vien skalu uguns vai sveces. Nemaz nav tik tālu jāatceras, arī 2005. gadā janvāra sākumā vētra, kura gāja pāri Latvijai un skāra Alūksni un pilsēta palika tumsā. Kā toreiz noderēja sveces! Tā bija pirmā prece, ko cilvēki pirka. Paldies, ka pārdevēji bija tik atsaucīgi. Sveču gaismā sēžot, pārliecinājos, ka neko daudz nevar plānot. Teikt, ka to noteikti izdarīšu.

Aizdegtas sveces liesma palīdz arī atslābināties no uzmācīgajām domām, problēmām, spēj radīt omulīgu vidi., dvēseles mieru. Vislabāk, ja ļaujam sveces liesmai izdegt līdz galam. Svece jāizdedz tikai ar dzīvu uguni. To nedrīkst nopūst- pretējā gadījumā var aizpūst savu laimi. Dedzinot sveci spoguļa priekšā, tas tiek atbrīvots no visa, ko gadu gaitā ir saskatījies negatīvais un glabā sevī.

Sveču diena vispirms bija saistīta ar sveču liešanu- ļaudis ticēja, ka šajā dienā lietās sveces deg gaiši un sātīgi. Sveces lejot bija jāsmejas- tad tās dega īpaši gaiši un nesprēgāja. Sveču dienā bija jābūt jautram un priecīgam- tad arī gads gaidāms labs.

Daudzas no Sveču dienas paražām saistītas arī ar kristīgo ticību. Šī ir 40. diena pēc Jēzus dzimšanas un Marija ar Jēzus bērniņu pirmo reizi apmeklējusi Jeruzalemes svētnīcu. Sveču dienā iesvētītās sveces aizdedzināja mājās negaisa laikā.

Ar Sveču dienu saistās arī vairāki aizliegumi. Šajā dienā nedrīkst šūt, jo, tad, kāpostiem augot caurumainas lapas. Govis Sveču dienā jādzirda tikai pēc saules rieta, lai tās vasarā nebizotu. Vistas jātur tumšā vietā, lai tās vasarā nekasītu dārzus.

Bet kāpostus Sveču dienā nedrīkst vārīt, – citādi tie vasarā aug kā sveces- bez galviņām. Sveču dienā no meža jānes mājās pīlādža runga ar spico galu pa priekšu. Pavasarī ar to jāizbada kurmju rakumi, tad tie vairs neceļ zemes. Sveču dienai ir zināms sakars arī ar bitēm. Ja ir apmācies un snieg, tad gaidāma laba medus raža.

Pēc sveču dienas vēro arī laika prognozi. Saulains laiks Sveču dienā sola labu siena laiku, taču visumā nabadzīgu gadu. Bet puteņi pirms Sveču dienas graudus kaisot- gaidāms labas ražas gads. Ja daudz snieg- būs daudz sēņu un ogu. Ja sveču dienā silts- būs agrs pavasaris. Ja Sveču dienā silts- būs agrs pavasaris. Ja Sveču dienā daudz snieg vai putina- tā būs silta un saulaina vasara.

SVECE

Svece izdeg ar devīgu liesmu,

Dodot citiem, neturot sev,

Paliek gaisā rūgtenais vīraks,

stāsta par dzīvi kas bija un būs.

Svece izdeg ar devīgu liesmu,

Kurā sildies pie atmiņu stāsta,

Izdeg kopā ar zudušo mirkli,

Tu vēl paliec pie nākotnes irkļa.

Svece izdeg ar liesmiņu klusu,

Skaitot mirkļus ko mūžība dod,

Tā izdeg cilvēks ar siltumu liegu,

Svecei paliek asara balta…

6.februārī Meteņu diena

14.februārī- Valentīna diena