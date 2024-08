Atmiņu pilnas dienas un priecīgi mirkļi kopā Zeltiņos

Augusta otrajā nedēļas nogalē Zeltiņi atkal kļuva par kopā sanākšanas vietu gan tuvākiem, gan tālākiem zeltiniešiem, kas tradicionāli pulcējās Zeltiņu kapusvētkos. Svinību priekšvēstnesis parasti ir ne tikai neliels drudzis iepirkšanās laikā, bet arī simboliskais Zeltiņi uzraksts, kas jau ceturtdienas vakarā parādījās baznīcas pakājē. Piektdienas vakarā gaismas sadedz katrā Zeltiņu mājas pagalmā, lai sagaidītu tālākus viesus. Sestdien pirmie sporta svētkus uzsāka volejbolisti: 4 sieviešu komandas un 7 vīriešu komandas cīņā par Kristera kausu pludmales volejbolā. Līdztekus volejbolam Zeltiņu Sporta un atpūtas parkā darbību uzsāka individuālās sacensības “Rozīša perspektīva” un zeltiniešu aktivitāte “Dāvanas Krogsalai”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šogad jau no piektdienas svētku viesiem un zeltiniešiem ļāvām atskatīties, kas redzēts un paveikts gada gaitā kopš iepriekšējā Zeltiņu gada sākuma, izstādē “Mūsu gads Zeltiņos”. Paldies izstādes kuratorei Vitai Vanagai un izstādes dalībniekiem – Danai Sunepai, Ivetai Bukovskai, Lindai Jankovai, Marutai Samai, Vēsmai Samai un Edgaram Mūrniekam, kuri papildināja notikumu fotogrāfijas ar dabas ainavām un savām sajūtām šī gada laikā.

Zeltiņu sporta svētki pulcēja vairāk kā 100 dalībnieku un pludmales volejbols vienmēr ir bijis viens no svētku centrālajiem notikumiem, arī šogad cīņa par Kristera kausu norisinājās ar lielu aizrautību. Lai gan lietus un dzeltenais brīdinājums radīja nelielas bažas, smiltis ar prieku dīdīja gan Kristera vecie volejbola draugi, gan jaunie, kuri iegūti iepriekšējās astoņās Kristera kausa izcīņās pludmales volejbolā. Paldies Kristera māsai Baibai, brālim Ervīnam un mammai Ilutai, ka bija kopā ar volejbolistiem un sarūpēja nelielas pateicības dāvaniņas par kopā būšanu jau 9. Kristera kausā! Sieviešu konkurencē kausu izcīnīja komanda “Saulaina diena” (Elīna Karaseva, Aleksandra Šabanova-Bināne), otrajā vietā ierindojās komanda “Melnās” (Laura Vāciete, Dina Vītola), trešajā – “IR” (Inese Krevica, Ramona Rudzīte). Vīriešu konkurencē kausu savā īpašumā ieguva komanda “Āķis” (Āris Karasevs, Nauris Lepiks), otrajā vietā atstājot komandu “Pludiņš” (Džonatans Baumanis, Raivis Ēriks Danenbergs), savukārt trešo vietu ieguva komanda “Māra” (Māris Cauka, Artis Maksims).

Georgs Rozītis (1884. gada 4. novembris — 1940. gada 8. janvāris) bija fotogrāfs no Zeltiņu Jošku mājām, pazīstams ar savu darbu, fotografējot ģimenes un vietējos iedzīvotājus dažādos pasākumos un notikumos. Viņš bija cilvēks ar lielu aizrautību pret fotografēšanu, uzticīgs savam darbam. Atzīmējot to, ka Georgam Rozītim šogad ir 140 gadu jubileja, Zeltiņos individuālās sacensības bija veltītas viņam, iepazīstot fotogrāfiju pasauli. Bija iespēja būt ekspozīciju kompensāciju, kas tiek izmantota, lai attēlus padarītu gaišākus vai tumšākus, objektiem dažādās pozās. Protams, iejusties Rozīša fotoskolas mācekļa lomā, iegūstot piemiņai selfijus pie dažādiem objektiem netālā teritorijā, iepazīt un droši pārvietot vienu no populārākajiem 135 mm fotofilmas formātiem pasaulē, ko radīja Kodak. Svarīgākā disciplīna šajās spēlēs bija dagerotopija, kas ir pozitīva attēla iegūšana uz apsudrabotas vara plates un ir laikietilpīgs attēla uzņemšanas process, kas aizņem vairāk par 30 minūtēm neļaujot objektam kustēties, lai iegūtu veiksmīgu attēlu. Latvijā pirmais dagerotips tika uzņemts 1840. gadā, tas attēloja Jelgavas augstskolas “Academia Petrina” ēku (tagad Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejs). Tāpat foto pasaulē ļoti svarīgs ir fokusēts asums, lai attēlā var aplūkot fotogrāfētos objektus, sacensību dalībniekiem bija vajadzīgs pamatīgs asums pārnesot fotogrāfijas, lai tās pēc attīstīšanas atrādītu fotoaparāta noķerto. Un visbeidzot iegūtās filmas fotorullis ir jāattin un šeit spēkus un roku muskuļus trenēja gan lieli, gan mazi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šos foto un sporta ceļus izejot ieguvām jaunos individuālo sacensību uzvarētājus. Mazāko bērnu grupā uzvarētāji Kerija Tuča un Toms Savruckis. Tālākās vietas ieguva Aurēlija un Grēta Zariņas un Rodžers Adrians Vilnis. Vecāko bērnu grupā meitenēm pirmā vieta Elīzai Bērziņa, otrā Keita Lepika trešā Dārtai Saulītei. Savukārt zēniem uzvarētājs Zemgus Mūrnieks, otrā vieta Sandrim Pakalnietim, trešā Elvijam Gāršniekam. Jauniešu grupā uzvarētāji Dita Briede un Gustavs Āboliņš, otrajās vietās atstājot Esteri Rozīti un Raivo Līdaku, savukārt trešajās – Liliānu Gāršnieci un Dāvi Samu. Vecāko jauniešu uzvarētāji Karlīna Laiva un Reinis Kozilāns, tālākās vietas grupās izcīnot Agatei Mūrniecei, Montai Salmiņai un Emīlam Magaziņam. Pieaugušo grupā uzvarētāja Agita Svile, otrajā vietā Agnija Ivanova, trešajā Baiba Zariņa. Vīriešiem uzvarētājs Jānis Pakers, otrajā vietā Artis Maksims, trešajā Raitis Savruckis. Vidējās paaudzes grupā uzvarētāja Dace Oliņa, otrā Diāna Bebre, trešā Laura Vāciete, vīriešiem uzvaru guva Raitis Gāršnieks, otrais Māris Cauka, trešais Gints Upatnieks. Pieredzējušākajā grupā uzvarētāja Inga Dukure, otrā Dace Mūrniece, trešā Sanita Zaķe.

Šogad Zeltiņos viesojās VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes daļas inspektors Genādijs Vihrovs, kurš atbildēja uz vecāku jautājumiem par dūmu detektoriem, civilo aizsardzību, 112 lietotni un jaunākajiem svētku dalībniekiem ļāva tikt pie neliela, bet krāsaina VUGD auto. Tāpat sestdien aktivitātes “Dāvana Krogsalai” ietvaros savas dāvanas mums sniedza Lilita Gāršniece, Harita Dzene, Gunita Paleja, Aija Prancāne, Larisa Ūsele, Gunta Vanaga, Vita Vanaga, Edgars Mūrnieks, Sigita Mūrniece, Katrīna Jaunslaviete-Kipure, Terešķi, Lāsma Kaupuža, Dace Mūrniece, Ķelmēni, Dace Oliņa, Agate Mūrniece, Jānis Pakers, Aija Puriņa, Samanta un Silvija, Zariņu ģimene, Tuču ģimene, KRK Vidzeme. Savukārt šīs dāvanas apmaiņā pret ziedojumu turpmāku pasākumu organizēšanai ieguva svētku viesi nelielas izlozes laikā. Pateicamies par atbalstu un priecāsimies jūs visus redzēt klātienē arī citos pasākumos Zeltiņos!

Vakara noslēgumā tikāmies Zeltiņu estrādē, kur notika Jokdaru festivāls “Vajag tik rakt” piedaloties Pededzes teātra studijai “Situācija”, jauniešu deju kolektīvam “Pededze” un deju kopai “Tikai tā”, Jaunannas amatierteātrim “Šūpoles”, vokālajam ansamblim “Trallas” un deju kolektīvam “Jaunanna”, Bejas amatierteātrim, Jaunalūksnes deju kolektīvam “Kolberģis”, Alsviķu amatierteātrim “Aplis”, Alūksnes deju kopai “Jukums”, deju kopai “Olysta” un U. Sedlenieka Tautas teātrim “Slieksnis” un Zeltiņu dziedošo aktieru apvienībai “Jautrie Podi”.”. Un pēc koncerta zaļumballe ar grupu “Rolise”. Savukārt svētdien kapusvētku Dievkalpojums Zeltiņu kapos ar mācītāju Jāni Zvirgzdiņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Paldies visiem, kuri svētkus radījuši un rūpējušies, lai ikkatrs svētku dalībnieks un dalībniece var justies gaidīti Zeltiņos. Pateicība Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnes sporta skolai! Lai šie Zeltiņu svētki paliek atmiņā kā sirsnīgs kopā būšanas laiks līdz nākamajam tikšanās brīdim!

Sigita Mūrniece

Foto autors: Edgars Mūrnieks