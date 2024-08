Sestdien – kopizstādes “Malēnieša DNS” atklāšana

Foto: “tvaiks x ogle”

17.augustā pulksten 13.00 Alūksnē, Bānīša stacijas kvartālā, atklās Alūksnes radošo prātu kopizstādi “Malēnieša DNS”.

“Malēnieša DNS” ir Alūksnes mākslinieku radīta izstāde ar darbiem par sevi. Tā ir pašanalīze par savu dzīvi, darbu un vērtībām. Vai malēnieši rodas no reģionam specifiskas audzināšanas, kultūras un vērtībām, vai tas ir iedzimts stāvoklis, kas pārmantots no senčiem un ar ēdienu un klimatu nostiprināts mūsu ķermenī? Citiem vārdiem – vai malēnietis rada profitroli jeb profitrolis – malēnieti? Mēs meklējam, kas esam? Kā noteikt mūsu piederību? Kā sevi redzam un kā attaisnojam savu citiem dīvaino rīcību? Šie darbi ir daļa no tās zvaigznes, kam ticam, un ko padarām spožu kā šodien tā tad, kad mūsu melnās un dubļainās ikdienas zeķes būs novilktas pēdējo reizi.