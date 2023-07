Jurģi Bībeles muzejā

Kopš Alūksnes Tūrisma informācijas centram ir jauna mājvieta Ojāra Vācieša ielā 1, Ernsta Glika Bībeles muzejs atkal apdzīvo visu ēku Pils ielā 25 A blakus Alūksnes evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kā tas bija jau muzeja darbības pirmsākumos.

Ekspozīcija izvietota pārskatāmāk

Tā vadītāja Solveiga Selga stāsta, ka tas devis iespēju pārskatāmāk izvietot muzeja ekspozīciju. Pienācīga vieta rasta mācītāja Ernsta Glika dzīvesstāstam un senākajām Bībelēm, kas ir muzeja krājumā. Tās sagrupētas pa valodām. Muzejā glabājas Bībeles 45 pasaules tautu valodās, ieskaitot dāvinājumu, kas šopavasar saņemts no Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja – Bībeles fēru, islandiešu, inuītu, dāņu, zviedru valodās, kā arī tās jaunākais tulkojums igauņu valodā.

Jaunums muzejā ir iespēja izmēģināt Glika laika tehnoloģiju rakstīšanā, tas ir – ar roku un zoss spalvu. “Ar roku mūsdienās rakstām reti, jo lielākoties to darām datorā. Kādreiz rokraksts bija liela vērtība un arī sevis prezentācija. Tagad varam tikai brīnīties, kādi rokraksti un cik neatkārtojami paraksti savulaik bijuši cilvēkiem. Tas daudz ko liecināja par rakstītāju. Varbūt kāds speciāli “piestrādāja”, lai viņa rokrakstu nevarētu atkārtot. Vecākā gadagājuma cilvēki noteikti atceras, kā bija rakstīt ar tinti, atminas skolas solus, kuros bija sava vieta tintnīcai un spalvaskātam,” saka S. Selga.

Atsvaidzinās iemaņas rakstīt ar roku

Iegriežoties muzejā, apmeklētāji tagad varēs pamēģināt rakstīt Bībeles tekstus vecajā drukā, izmantojot paraugus, kuros redzami gan lielie, gan mazie burti, vai arī vienkārši atsvaidzināt savas iemaņas rakstīšanā ar roku. Kā teic S. Selga, tas ir nesteidzīgs mirklis, ko varam veltīt sev, atkāpe no šī laika un, iespējams, arī kāda jauna atklāsme pašam par sevi.

Vasarā Bībeles muzejā iegriežas ciemiņi no tuvienes un tālienes, un pēdējā laikā to apmeklējuši interesenti no Vācijas, Nīderlandes, Vācijas, Dziesmu svētku nedēļā – arī tautieši no Amerikas Savienotajām Valstīm.