Alūksnē notiks filmas “Izmisums” demonstrēšana un diskusija par garīgo veselību

3. oktobrī 18.30 Alūksnes Kultūras centrā notiks īpašs pasākums – “Vakars ar kino”. Iespēja ne tikai noskatīties režisora Kārļa Lesiņa pirmo pilnmetrāžas spēlfilmu “Izmisums”, bet arī piedalīties diskusijās par garīgo veselību, cilvēktiesībām un iekļaujošas sabiedrības nozīmi. Pasākuma laikā būs iespējams tikties ar filmas režisoru Kārli Lesiņu, kā arī ar tikko izdotās grāmatas “Izmisums” autoru Oskaru Tarvidu.

Alūksnes novada Kultūras centra Mārketinga un komunikāciju speciāliste Amanda Emma Gaišā stāsta, ka filma “Izmisums” ir personīgs un emocionāls stāsts, kas pievēršas sarežģītajiem identitātes un iekšējo cīņu meklējumiem, kā arī grūtībām samierināties ar tuva cilvēka zaudējumu. Galvenais varonis Gatis piedzīvo dzīves melno strīpu – tiek atlaists no darba, pamet draudzene un sākas veselības problēmas. Atgriešanās bērnības mājoklī pārvēršas mistiskā un psiholoģiski sarežģītā pieredzē, kurā reālisms savijas ar iedomām. “Filma ir par to, kā samierināties ar tuva cilvēka zaudējumu un tad dzīvot tālāk. Kā atrast motivāciju, kā aizpildīt to tukšumu, kas izveidojies, tā, lai tas neietekmētu tavu dzīves kvalitāti,” par filmu stāsta Kārlis Lesiņš.

Pasākums noritēs diskusiju formā, kur klātesošie tiks aicināti aizdomāties par garīgās veselības jautājumiem, cilvēku dažādību un izpratnes veicināšanu. Katrs cilvēks ir vērtība. Garīga rakstura traucējumi ir ļoti dažādi, un tie var skart ikvienu. Saprotošā un pieņemošā sabiedrībā cilvēks un viņa tuvinieki var neslēpties un, nebaidoties no neizpratnes un nosodījuma, vērsties pēc atbalsta, tādējādi mazinot garīga rakstura traucējumu negatīvo ietekmi uz savu dzīvi.

Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spētu iekļauties sabiedrībā, stabilizēt un uzlabot savu veselības stāvokli, ir nepieciešama apkārtējo izpratne, pieņemšana un atbalsts. Ar šo mērķi Labklājības ministrija jau piekto gadu oktobrī – Pasaules garīgās veselības mēnesī – rīko “Vakarus ar kino”. Šogad vakari ar kino, sarunām par garīgo veselību un arī literatūru.