4 eiro vienai meitenei gadā – tik vien izmaksātu higiēnas preču nodrošināšana Latvijas skolās

Viena no sešām meitenēm ir kavējusi skolu, jo ģimenes finansiālo apstākļu dēļ menstruāciju laikā nav varējusi iegādāties higiēnas preces. Jaunākie aprēķini liecina – lai visām Latvijas meitenēm vecumā no 11 līdz 19 gadiem mācību gada laikā skolās šīs preces būtu pieejamas bez maksas, valstij 2025. gadam jāpiešķir vien 316 400 eiro finansējums. Tas nozīmē, ka šo preču izmaksas vienai meitenei ir vien 4 eiro. Iniciatīvu par meiteņu atbalstu jau no 2023. gada aktīvi organizē Sieviešu sadarbības tīkls, kas uzsver – jauniešu izglītības kvalitāti nedrīkst ietekmēt to fizioloģiskās īpašības.

2024. gada maijā 25 Aizkraukles un Balvu novada izglītības iestādēs norisinājās pilotprojekts, kurā mēneša garumā 1500 meitenēm no 11 līdz 19 gadiem tika nodrošinātas bezmaksas sieviešu higiēnas preces. Tā rezultāti liecina, ka Latvijas reģionos pieprasījums pēc bezmaksas higiēnas produktiem ir lielāks nekā Rīgā vai Jūrmalā. Visvairāk higiēnas preču tika patērētas pagastos, kas skaidrojams ar zemāku ienākumu līmeni un ierobežotu mazumtirdzniecības punktu skaitu. Pilotprojekta galvenais mērķis bija atrast veiksmīgāko veidu higiēnas preču piegādei un izplatīšanai, gatavojoties 2025.gada 1. janvārim, kad valdība potenciāli solījusi preces skolās nodrošināt bez maksas.

2024. gada septembrī izplatītie Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka Latvijā vispārējo vai profesionālo izglītību apgūst 79 100 meitenes vecumā no 11 līdz 19 gadiem. Balsoties uz skolnieču skaitu un higiēnas preču izmaksām, kas iegūtas no EIS iepirkumu sistēmas veikti nepieciešamo finanšu aprēķini. Lai skolās katrai meitenei nodrošinātu 5 higiēnas paketes mēnesī, visa mācību gada garumā (10 mēneši), valsts izmaksas būtu vien 4 eiro uz skolnieci jeb 316 400 eiro visām meitenēm.

Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte norāda: “Trīssimt tūkstoši – tā ir salīdzinoši neliela investīcija tautas nākotnē un drošībā par iespēju meitenēm saņemt pilnvērtīgu izglītību, sargāt veselību un nezaudēt savu pašapziņu. Ņemot vērā, ka joprojām piedzīvojam situācijas, kad meitenes higiēnas preču vietā izmanto zeķes vai tualetes papīru, tikai ar četriem eiro katrai gadā mēs viņām varam aiztaupīt šīs neveiklās situācijas. Esmu pateicīga Labklājības, Veselības, Izglītības un zinātnes un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijām, pašvaldībām, kuras saskatīja higiēnas preču nozīmīgumu un nepieciešamību Latvijas skolās, un ir izrādījušas gatavību iesaistīties šajā procesā.”

Aprēķini skaidri parāda, ka higiēnas preču nodrošināšana visām Latvijas skolniecēm ir relatīvi lēts risinājums. Piemēram, nodrošināt katru no 521 Latgales Balvu novada skolniecēm ar nepieciešamo pakešu skaitu visa mācību gada garumā izmaksātu vien 2 084 eiro.

“Menstruālās higiēnas preces nav kaprīze vai luksuss. Tā ir ikdienas nepieciešamība, ko ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt mācību iestādēs. Ar niecīgiem finanšu līdzekļiem iespējams atrisināt veselas sabiedrības grupas pašsaprotamas vajadzības”, atzīmē Lāsma Līdaka, medicīnas zinātņu doktore, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente.

Kā ziņots iepriekš, pēc 2024. gada maijā veiktā pilotprojekta tika saņemti daudz pozitīvi signāli gan no Balvu, gan Aizkraukles novada skolām. Meitenes jutušās drošas doties uz skolu, jo zināja, ka krīzes situācijā higiēnas preces būs pieejamas. Valdība lēmumu par higiēnas preču finansējumu pieņems jau septembrī.

“Ceram, ka redzot šos jaunos aprēķinus, valdība izpratīs, kā ar valstij relatīvi nelielu naudas summu var tikt mainīta Latvijas meiteņu ikdiena un nodrošināta viņu nākotne,” atzīmē Inete Ielīte.