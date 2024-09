Alūksnes deju kolektīvs “Olysta” dosies uz Dienvidkoreju

Šī gada 25. septembrī deju kolektīvs “Olysta” dosies uz Dienvidkoreju, lai piedalītos Andongas Starptautiskajā masku deju festivālā un konkursā, kas norisinās no 27. septembra līdz 6. oktobrim. Visi interesenti ir aicināti uz atvērto mēģinājumu 23. septembrī plkst. 20.00 Alūksnes Kultūras centrā, kur būs iespēja redzēt, kā grupa gatavojas šim lielajam notikumam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada Kultūras centrs Mārketinga un komunikāciju speciāliste Amanda Emma Gaišā informē, ka jau 28. reizi festivāls notiks Andongas pilsētā, kas atrodas aptuveni 200 km attālumā no Dienvidkorejas galvaspilsētas Seulas. Šis pasākums ir ievērojams, tajā piedalīsies deju grupas no 30 dažādām valstīm, pārstāvot visus kontinentus – sākot no Ziemeļamerikas līdz pat Jaunzēlandei un Eiropai.

Masku dejas ir sena tradīcija, kas sastopama dažādās pasaules kultūrās, bieži vien saistīta ar rituāliem, reliģiskajiem svētkiem un izklaidi. Korejā masku dejas ir bijušas svarīga kultūras sastāvdaļa jau gadsimtiem ilgi, un mūsdienās tās tiek izpildītas ne tikai rituālos un reliģiskos kontekstos, bet arī kā veids, kā saglabāt un popularizēt šo kultūras mantojumu plašākai auditorijai.

Festivāla laikā katru dienu notiks koncerti, un noslēgumā paredzēts konkurss, kurā korejiešu un ārzemju deju grupas tiks vērtētas atsevišķi. Ne visas grupas piedalīsies konkursā, jo daži dalībnieki uzstāsies tikai koncertos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Būs iespēja piedalīties dažādās ekskursijās, kas ļaus iejusties autentiskā Austrumu kultūrā – apmeklēt tempļus, izbaudīt tradicionālās maltītes, kas tiks pasniegtas sēžot uz grīdas un ēdot ar irbulīšiem. Pilsētā būs izveidots festivāla kvartāls ar vairākiem deju laukumiem, izstādēm, tirdziņiem un vietām, kur baudīt vietējo virtuvi.

“Deju kolektīvu “Olysta” šajā festivālā pārstāvēs maksimālais pieļautais dalībnieku skaits – 18 dejotāji. Konkursam jāsagatavo 3 līdz 5 minūšu garš priekšnesums, mēs izpildīsim deju “Govju kazaks”, stāsta deju kolektīva vadītājs Agris Veismanis.

Papildus konkursam “Olysta” uzstāsies arī koncertos ar 20 minūšu programmu, kas sastāvēs no sešām dejām. Visi interesenti ir aicināti apmeklēt atvērto mēģinājumu pirmdien, 23. septembrī, lai redzētu, kāds ir “Olysta” sniegums un pavadītu grupu uz gaidāmo piedzīvojumu Dienvidkorejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ar šo ceļojumu “Olysta” ne tikai piedalīsies vienā no ievērojamākajiem masku deju festivāliem pasaulē, bet arī palīdzēs veicināt Latvijas kultūras atpazīstamību un nostiprinās draudzības saites ar citu valstu māksliniekiem un dejotājiem.