Apē svinēs pilsētas svētkus “Apē sanāk!”

Apes pilsētas svētku īpašā atmosfēra un priekpilnā satikšanās ik gadu uzlādē katru svētku baudītāju. Arī šogad apenieši aicina izbaudīt Apes pilsētas svētkus no 23. līdz 25. augustam. Svētku sauklis “Apē sanāk!” ir apeniešus raksturojošs, jo Apē rada, dara, sporto, dzied, dejo, satiekas, priecājas, līksmo un arī bauda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Smiltenes novadam ir vietas zīmols “Smiltenes novadā sanāk!”, jo novads ir aktīva un enerģijas pilna vieta. Arī mums Apē sanāk! Padodas viss, ko darām, tādēļ svētkiem esam izvēlējušies moto “Apē sanāk!”. Apenieši ir talantīgi dziesmā, dejā, radoši mākslā, rūdīti sportā, veiksmīgi uzņēmējdarbībā, viedi izglītībā un sirds gudrībā. Mums, citam citu papildinot, Apē sanāk realizēt lielas lietas. Papildinot šo ideju, svētku programmu gandrīz 100 % sniegs Smiltenes novada iedzīvotāji. Līdz ar to arī samaksa par darbiņu paliks Smiltenes novadā. Man ir liels prieks, ka gandrīz visa svētkiem iztērētā nauda paliks novada teritorijā,” stāsta Apes Kultūras centra vadītāja Ilva Sāre. Šogad nedaudz mainīta arī svētku norises vieta, ko rosinājuši paši iedzīvotāji, – lielākās aktivitātes norisināsies Apes Kultūras centra un Amatu mājas pagalmā, bet aktivitātes bērniem un jauniešiem pilsētas centrā un skvērā. “Jau vairākus gadus vieta bija nemainīga un cilvēkiem likās, ka svētki ne ar ko neatšķiras un ir vienveidīgi. Tādēļ šogad mainām vietu un arī formātu, lai gan nemainīgi svētku programmā iekļaujam to, kas ir saistošs mūsu cilvēkiem, vienmēr patīk. Ir norises, kas kļuvušas par tradīcijām un būs arī šogad,” teic I. Sāre.

“Neskatoties uz slikto ekonomisko stāvokli Latvijas valstī, tostarp Smiltenes novadā, novada domes deputāti ir lēmuši, ka svētki mūsu iedzīvotājiem un viesiem būs bez maksas. Tādēļ aicinu uz koncertu un svētku dalībniekus būt līdzatbildīgiem un ziedot. Svētkos vairākās vietās būs ziedojumu urnas, kurās katrs varēs atstāt savu artavu. Gribu aicināt urnās nemest vienu vai divu centu monētas, bet dāvāt ziedojumu papīra naudas zīmēs. Saziedotais paliks Apē, labiekārtojot mūsu pašu pilsētu,” rosina I. Sāre. Arī erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija” šoreiz aicinās ziedot Apes pilsētas skvēra un dobju labiekārtošanai. “Aicinām būt atsaucīgiem, lai labie darbi Apē turpinātos. Kopā mēs varam paveikt daudz skaistu lietu,” saka I. Sāre.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Turpinot tradīciju, aicina katru ģimeni, dzimtu, draugu vai klasesbiedru grupu arī šogad klāt savu svētku galdu. “Svētki ir jāsvin, un jādara tas skaisti. Rosinām galda klājumā izmantot ziedu tēmu, zilu un baltu krāsu, kas ir mūsu identitātes krāsas. Protams, neliegsim arī citas krāsas, bet mūsu aicinājums ir izvēlēties šīs. Galdus var vest paši vai arī pieteikt personīgi pie manis. Jāņem gan vērā, ka galdu skaits, kas pieejams Kultūras centrā, ir ierobežots,” norāda I. Sāre un rosina rezervēšanu neatlikt uz pēdējo brīdi. “Katrai kompānijai šis galdiņš būs gan piektdien, gan sestdien. Tā būs tikai viņu vieta, kur baudīt svētkus abus vakarus,” teic I. Sāre. Lai vairotu kopības sajūtu un to, ka svētkus rada un bauda visi kopā, jaunums svētkos būs ziedu dekora veidošana pilsētas skvērā pie Apes apvienības pārvaldes, kam ikviens var nest ziedus un augļus, kā arī iesaistīties pats dekora tapšanā. Svētku ziedu dekora “Apē sanāk!” veidošana notiks piektdien, 23. augustā, no 9.00 līdz 17.00.

Muzicēs savējie

Piektdien 20.00 svētki turpināsies Apes Kultūras centra pagalmā ar Santas Sāres, Signes Balteres un Jāņa Krūmiņa koncertprogrammu “Sirds bez žoga”, 21.30 – Katrīnas Dimantas un grupas “Zeltrači” koncerts, 23.00 karaoke un spēlēs DJ Čakurs. “Visi mākslinieki izvēlēti ar domu, ka tie ir vai nu Smiltenes novada iedzīvotāji, vai mums tuvi draugi un kaimiņi no Alūksnes novada. Apē sanāk draudzēties, un, piemēram, Katrīna Dimanta ir vienas apenieties draudzene un Apē viņa ir biežs viesis. Mēs to zinām, un tāpēc šogad viņa būs mūsu svētkos. Tāpat arī sestdienas vakara māksliniekiem visiem ir kāda saistība ar Smiltenes novadu vai Api. Tieši tādēļ mūsu svētki atšķiras no lielo pilsētu svētkiem, jo ir daudz tuvāki, mīļāki un personīgāki. Domāju, ka arī šoreiz katrs varēs atrast vismaz vienu notikumu, kas piesaista viņa uzmanību un ko būtu vērts apmeklēt. Citiem tie būs pat vairāki vai pat visi notikumi,” saka Kultūras centra vadītāja.

Sveiks 19 mazuļus

Sestdien, 24. augustā, svētki 9.00 sāksies ar mājražotāju un amatnieku tirdziņu Ganību ielā, pludmales volejbola turnīru no 10.00. Apes amatu mājā 10.00 atklās Alūksnes un Smiltenes novada keramiķu darbu izstādi “Ko atklāj māls mūsu meistaru rokās”. No 12.00 līdz 17.00 Apes Kultūras centrā varēs spēlēt lielās koka spēles, bet Stacijas laukumā no 12.00 līdz 17.00 un 20.00 līdz 24.00 varēs doties izbraucienā ar bānīti. Visas dienas garumā Apes Kultūras centrā varēs apskatīt Gaujienas mūzikas un mākslas skolas Apes audzēkņu diplomdarbu izstādi, VUGD teritorijā būs Zemessardzes 31. kājnieku bataljona militārā ekipējuma un tehnikas izstādes, paraugdemonstrējumi, varēs iepazīties ar ugunsdzēsēju glābēju profesiju, apskatīt jaunāko VUGD tehniku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jaunums svētkos būs saruna “Tikšanās Rīga – Ape, Brīvības ielas 174. kilometrā”. Sarunas sākums – 12.00. Pēc sarunas, pulksten 14.00, bērnu svētku diena “Puķu bērni gaismas ceļos” kopā ar aģentūru “Ollē” – Santu Sāri un Zani Teteri. Tradicionāli svētkos Apē sveiks mazos Apes, Trapenes, Gaujienas un Virešu iedzīvotājus. I. Sāre pačukst, ka sveiks 19 Apes mazuļus, bet iespējams, līdz svētkiem šim pulciņam pievienosies vēl kāds mazulis.

Uzzināsim sakoptākās sētas

Skvērā pie Apes Kultūras centra 14.00 pirmo reizi norisināsies “Jauniešu festiņš”, ko organizē paši jaunieši. Viņi sola aizraujošas sacensības, foto stūrīti, čill-spotiņu, mākoņdarbnīcu un citus pārsteigumus, kas būs interesanti un saistoši tieši bērniem un jauniešiem. Savukārt Apes Kultūras centra pagalmā būs vēl kāds svētku jaunums – godinās Smiltenes novada skaistāko dārzu konkursa “Dārza pērles 2024” laureātus. “Jaunajā Smiltenes novadā konkurss notiek trešo reizi. Iepriekš skaistāko dārzu īpašniekus sveica Raunā un Smiltenē, bet priecājamies skaisto dārzu īpašniekus satikt tieši Apē,” stāsta I. Sāre un atklāj, ka dalībnieku vidū ir arī Apes, Gaujienas, Virešu un Trapenes dārzu saimnieki. Tradicionāli Apes pilsētas svētkos kopā sanāks asākie prāti, lai sacenstos erudīcijas spēlē “Prāta laboratorija” Apes Kultūras centrā pulksten 18.00.

Sestdienas vakarā 20.00 apeniešus un viesus priecēs dziedātājas, māsas Legzdiņas un Inga Lazdiņa koncertā “Satiksimies laimes pieturā!”, savukārt svētku ballē muzicēs Smiltenes muzikantu grupas “Apvedceļš” un “Propelleris”.

Svētdien, 25. augustā, kapusvētki – 12.00 Apes Meža kapos un 14.00 Apes Pilsētas kapos. “Apes pilsētas svētki ir sajūtu svētki. Priecāsimies būt kopā ar jums visiem, lai mums Apē viss sanāktu! Uz tikšanos Apes pilsētas svētkos no 23. līdz 25. augustam “Apē sanāk!”!” svētkus apmeklēt aicina I. Sāre.

JAUNUMS!

Jaunums svētkos būs saruna “Tikšanās Rīga – Ape, Brīvības ielas 174. kilometrā”. “Pirmo reizi vienkopus mums būs iespēja satikt Apes cilvēkus, kuri ikdienu bieži vien pavada ārpus Apes, bet ik pa laikam atgriežas un padara pilsētu jaudīgāku, gudrāku, spēcīgāku un atpazīstamāku. Es šo sarunu sauktu par mazo “Lampu”, jo tieši no šī sarunu festivāla ir ņemta ideja. Uzzināsim, kā ir dzīvot darbdienās Rīgā un brīvdienās Apē vai tieši otrādi. Uz sarunu esam aicinājuši Baltaisbrenču ģimeni, Zvejnieku ģimeni, Matīsu Karro, Mairi Levanu, Leišu ģimeni, Emīlu Brantu. Saruna būs interesanta, katram ir sava pieredze un stāsts par dzimto pilsētu, tomēr viņus visus kas vieno – visi ar lepnumu saka, ka ir no Apes,” teic I. Sāre. Sarunu vadīs Kristīne un Kaspars Virsnīši, kuri arī sevi sauc par apeniešiem, jo nesen Apē iegādājās īpašumu, ko šobrīd atjauno. Sarunas sākums – 12.00.