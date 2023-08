Alūksnes putnu fermas grupai ievel jaunu padomi

AS APF Holdings sabiedrisko attiecību speciāliste Dārta Priedniece informē, ka Alūksnes putnu fermas grupai ievēl jaunu padomi – to vadīs Uldis Iltners, bet vietniece būs Eva Berlaus.

AS APF Holdings (turpmāk – APF), uzņēmumu grupai, kas ietver vienu no lielākajiem putnkopības

un olu ražošanas uzņēmumiem Latvijā SIA Alūksnes putnu ferma un putnkopības un jaunputnu

audzēšanas uzņēmumu SIA Preiļu putni, pirms šī gada rudenī plānotā sākotnējā publiskā

piedāvājumā (IPO jeb Initial Public Offering) ir iecelta jauna padome par kuras priekšsēdētāju

ievēlēts Uldis Iltners, bet padomes priekšsēdētāja vietniece būs Eva Berlaus. Citi padomes locekļi

būs Migels Džordao (Miguel Jordao) un Aleksandrs Adamovičs.

“Jauna profesionāļu padome uzņēmumam nodrošinās spēcīgu pārvaldību un vajadzīgās zināšanas

gan stratēģijas veidošanā un īstenošanā, gan juridiskos un korporatīvo finanšu jautājumos, gan arī

mums svarīgā pētniecībā. Mūsu mērķis ir veidot APF par vienu no vadošajiem putnkopības un

pārtikas ražošanas uzņēmumiem visā reģionā, kas radīs vērtību ne tikai akcionāriem, tostarp tiem,

kas mums pievienosies IPO laikā, gan arī sabiedrībai un ekonomikai kopumā. Jaunā padome ir svarīgs

solis ceļā uz šī mērķa sasniegšanu,” saka Jurijs Adamovičs, APF lielākais akcionārs.

“APF uzņēmumu grupai ir fascinējošs attīstības potenciāls, kurā apvienosim pārtikas nozares

tradīcijas ar jaunākajām inovācijām gan ražošanas procesā, gan zīmola veidošanā. Es it īpaši augstu

vērtēju APF jau uzsākto darbu ilgtspējīgas aprites ražošanas principu ieviešanā un domāju, ka

līdztekus kvalitātei, tieši augsti ētikas un sociālās atbildības standarti būs tas, kas ļaus APF izcelties

gan Latvijas, gan Eiropas tirgū,” saka Uldis Iltners, AS APF Holdings padomes priekšsēdētājs.

Uldis Iltners ir AS Madara Cosmetics līdzdibinātājs. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu veiksmīga pieredze,

veidojot jaunu, starptautiski atzītu kosmētikas zīmolu un vadot vienu no modernākajām ražotnēm

Ziemeļeiropā. Viņa pieredze stratēģiskajā vadībā būs dinamisks virzītājspēks APF attīstības stāstā.

Eva Berlaus ir zvērināta advokāte, Latvijas Sorainen advokātu biroja vadošā partnere, kas vienlaikus

vada arī biroja uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumu (M&A) praksi Latvijā. Evas plašā

juridiskā pieredze APF darbībā ļaus stiprināt korporatīvi juridisko jatājumu pārraudzību.

Savukārt, Migelam Džordao ir plaša pieredze investīciju banku un finanšu pakalpojumu jomā. Kopš

2017. gada viņš ir CFA (Chartered Financial Analyst Institute) partneris. Migels jau ir bijis iesaistīts

APF stratēģijas izstrādes procesos un viņa dinamiskā pieeja veicinās APF izaugsmi.

Aleksandrs Adamovičs ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības fakultātes

profesors un vadošais pētnieks. Viņam ir spēcīga profesionālā pieredze agrobiotehnoloģiju nozarē,

kas ir ļoti vērtīga APF tehnoloģisko procesu attīstībā.

Kā ziņots agrāk, APF šī gada rudenī plāno doties biržā, īstenojot savu akciju sākotnējo publisko

piedāvājumu (IPO jeb Initial Public Offering). Akcijas plānots iekļaut Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū

First North.

AS APF Holdings 2017. gadā dibināja Jurijs Adamovičs, lai pārņemtu un modernizētu Alūksnē bāzēto

putnu fabriku ar 60 gadu pastāvēšanas vēsturi. Šobrīd AS APF Holdings aptver uzņēmumu grupu, kas

nodarbojas ar putnkopību, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī gāzes un organiskā mēslojuma

ražošanu, kas saistīta ar putnkopības ražošanas procesu. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA Alūksnes

putnu ferma (putnkopība un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA

Oluksne (putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (putnkopība, jaunputnu audzēšana). AS APF Holdings

lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un

tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus

nākotnē vērstus paziņojumus par AS “APF Holdings” ieceri īstenot akciju sākotnējo publisko

piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas

Banka. Apstiprinātais Prospekts tiks publicēts Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/) tiklīdz tas

būs pieejams.