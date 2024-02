APF Holdings privātāobligāciju emisijā piesaista 7 miljonus eiro

Publicitātes foto

APF Holdings (turpmāk – APF), kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, savu attīstības plānu īstenošanai privātā obligāciju emisijā ir piesaistījis 7 miljonus eiro. Visu obligāciju emisijas apjomu iegādājās Polijas investīciju fonds CVI. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Papildus pagājušā gada sākotnējā akciju publiskā piedāvājumā (IPO jeb Initial Public Offering) piesaistītajiem 5,3 miljoniem eiro, APF izmantos līdzekļus no obligāciju emisijas uzņēmuma izaugsmes plānu īstenošanai, kas paredz divu jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, jaunas olu produktu pārstrādes ražošanas līniju ieviešanu un noliktavu būvniecību.

“Veiksmīga obligāciju emisija ļauj mums īstenot APF plānus un tuvāko gadu laikā palielināt APF ražošanas jaudu par aptuveni 60%. Mēs redzam augošu pieprasījumu olu un olu produktu tirgū gan Latvijā, gan Eiropā pēc ārpus sprostiem olām un vēlamies strauji realizēt savu attīstības plānu, lai izmantotu šo tirgus tendenci. Profesionāla ieguldījumu fondu pārvaldes uzņēmuma CVI piesaiste, līdztekus diviem pensiju fondiem, kas investēja APF sākotnējā akciju piedāvājuma laikā, parāda finanšu tirgus profesionāļu uzticēšanos APF darbības modelim un iecerēm,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.

CVI ir neatkarīgs Polijas investīciju uzņēmums, kas šobrīd pārvalda 11 dažādus fondus ar kopējiem aktīviem 750 miljonu eiro apmērā. CVI ir ieguldījumi 9 Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs. Starp CVI pārvaldīto fondu ieguldītajiem ir tādas pasaulē pazīstamas finanšu institūcijas kā The European Investment Fund (EIF) un The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Obligāciju iegādes darījuma ietvaros, CVI un APF ir arī noslēguši vienošanos, kas paredz, ka CVI izsaka provizorisku apņemšanos piešķirt papildu 5 miljonus eiro APF, ar nosacījumu, ka uzņēmums izpilda iepriekš noteiktus finanšu nosacījumus. Šis darījumu kopums starp CVI un APF nozīmē, ka APF ir nodrošinājis nepieciešamo finansējumu, lai pilnībā īstenotu tā investīciju programmu un refinansētu esošo saistību portfeli.

“APF ir reģionālais tirgus līderis olu ražošanā, kas koncentrējas uz kūtīs jeb ārpus sprostiem dēto olu metodi, tādējādi sasniedzot ne tikai labus finanšu rezultātus, bet arī parādot piemēru vides, sociāli un pārvaldības (ESG) jautājumu jomā. Uzņēmumu grupa strādā pie savas nākamās paplašināšanās fāzes, lai nostiprinātu savu tirgus pozīciju un piegādātu vairāk augstas kvalitātes olu patērētājiem un tam ir nepieciešams ievērojams papildu kapitāls. Mēs esam priecīgi, ka varam atbalstīt uzņēmumu šajā izaugsmes stāstā,” saka Radoslavs Tausingers (Radoslav Tausinger), CVI partneris.