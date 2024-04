Pieaudzis eiro viltojumu skaits

Latvijā eiro viltojumu skaits pagājušajā gadā, salīdzinājumā ar 2022.gadu, pieaudzis par 40,4%, aģentūru LETA informēja Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs Aleksandrs Antiņš.

Latvijā 2023.gadā apgrozībā konstatētas 1248 viltotas naudas zīmes, tostarp 655 viltotas banknotes un 593 viltotas monētas. Savukārt 2022.gadā apgrozībā tika konstatētas 889 viltotas naudas zīmes, tostarp 433 viltotas banknotes un 456 viltotas monētas.

Izplatītākie Latvijā ir divu eiro monētu viltojumi – 43,6% no kopējā viltojumu skaita, seko 50 eiro banknošu viltojumi – 18% un 20 eiro banknošu viltojumi – 17%.

Vērtējot viltojumu kvalitāti, Latvijas Banka secinājusi, ka dominē zemas kvalitātes izstrādājumi.

Antiņš skaidro, ka, neraugoties uz viltojumu skaita pieaugumu, kas cita starpā ir skaidrojams arī ar apgrozībā esošo naudas zīmju skaita kāpumu, tostarp eirozonā kopumā par aptuveni 5%, Latvija joprojām ir starp tām eirozonas dalībvalstīm, kur ir vislabākā situācija ar naudas drošību.

“Latvijas Faktu” 2024.gada februārī veiktā aptauja liecina, ka eiro par drošu un gūti viltojamu naudu uzskata 61% aptaujāto, kamēr pretējās domās bija 13%. Savukārt gadu iepriekš – 2023.gada februārī – eiro par drošu naudu uzskatīja 45% aptaujāto, bet pretējās domās bija 29%.

Antiņš informē, ka jaunākā eirozonas statistika par eiro viltojumu skaitu 2023.gadā liecina, ka eiro viltojumu skaits saglabājas zemā līmenī – 16 viltotu banknošu uz vienu miljonu īstu banknošu apgrozībā.

Tas ir neliels kāpums salīdzinājumā ar 2022.gadu (13 viltotu banknošu uz vienu miljonu īstu banknošu apgrozībā) un 2021.gadu (12 viltotu banknošu uz vienu miljonu īstu banknošu). Lai arī viltojumu skaits saglabājas zems, pieaugums liecina, ka Eirosistēma nevar “dusēt uz lauriem” un jāveic priekšdarbi, lai pārskatāmā nākotnē ieviestu jau nākamās, trešās sērijas, banknotes, tā vēl vairāk sarežģījot dzīvi viltotājiem, norāda Latvijas Bankā.

Tāpat Latvijas Bankā min, ka šādi priekšdarbi 2023.gadā tika sākti – ECB Padome, ieklausoties eirozonas iedzīvotāju viedoklī, nosauca iespējamās nākotnes banknošu tēmas – “Eiropas kultūra” un “Upes un putni”. 2026.gadā tiks izvēlēti galīgie dizaina risinājumi un pieņemts lēmums, kad tiks izgatavotas un emitētas jaunās banknotes.

Kopumā 2023.gadā eirozonā no apgrozības izņemts aptuveni 467 000 viltotu eiro banknošu (2022.gadā – aptuveni 376 000 viltotu eiro banknošu), no kurām vairāk nekā 70% bija 20 un 50 eiro nominālvērtības banknotes. No konstatētajiem viltojumiem 97,2% atklāti eirozonas dalībvalstīs, 1,9% – citās Eiropas Savienības valstīs, bet 0,9% – citur pasaulē.