Alūksnes putnu ferma saņems 2 miljonus eiro no Lauku atbalsta dienesta

SIA Alūksnes putnu ferma, kas ir AS APF Holdings uzņēmumu grupas uzņēmums, piektdien, 20.oktobrī ir saņēmis Lauku atbalsta dienesta Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, kura ietvaros uzņēmums, izpildot atbalsta saņemšanas nosacījumus, saņems 2 miljonus eiro savu attīstības plānu finansēšanai. APF šobrīd īsteno savu sākotnējo akciju piedāvājumu (IPO jeb Initial Public Offering) un minētais LAD finansējums būtiski uzlabo APF investīciju plānu īstenošanas ekonomisko pamatojumu.

Lai arī LAD lēmums palielina APF vērtību, uzņēmuma nākotnes naudas plūsmu papildinot ar 2 miljoniem eiro, APF valde ir pieņēmusi lēmumu nemainīt IPO piedāvātās akcijas cenu, kas paliks 6.81 eiro par akciju. LAD finansējuma lēmums pozitīvi maina APF nākotnes attīstības plānu finanšu modeli, taču IPO Prospekts mainīts netiks.

“LAD lēmums APF un tā akcionāriem rada jaunu, būtisku vērtību, jo tie ir 2 miljoni eiro, kas uzņēmumam nebūs jāfinansē uzņemoties nākotnes saistības. Tāpat šāds lēmums visām iesaistītājām pusēm – akcionāriem, bankām, darbiniekiem un partneriem – dod papildu pārliecību par uzņēmuma pārvaldības atbilstību augstākajām prasībām,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.

Kā ziņots agrāk, šobrīd noris APF sākotnējais akciju publiskais piedāvājums (IPO jeb Initial Public Offering), kas ilgs līdz 30.oktobrim. Kopumā IPO ieguldījumiem tiek piedāvātas 1 027 930 jaunas akcijas ar tiesībām šo skaitu palielināt vēl par 103 000 papildus akcijām liela pieprasījuma gadījumā, tādā veidā kopējam piedāvāto akciju skaitam sasniedzot 1 130 930 akcijas.

Ar IPO palīdzību APF plāno piesaistīt 7 miljonus eiro, kas sniegs iespēju būtiski paplašināt darbības mērogu un līdz 2025.gadam palielināt ražoto olu daudzumu par 60% un vairāk kā dubultot ieņēmumus no aptuveni 11 miljoniem eiro 2022.gadā līdz pat 25 miljoniem 2025.gadā. Ar IPO investoru ieguldījumu un turpmāku banku finansējumu iecerēts papildus jau esošajām trim dējējvistu novietnēm uzbūvēt vēl divas un paplašināt ražošanas atbalsta infrastruktūras jaudu. Tas ļaus palielināt ražoto olu daudzumu no 115 miljoniem gadā līdz pat 180 miljoniem, bet pašu dējējvistu skaitu audzēt līdz 665 tūkstošiem. Papildus tam APF plāno uzsākt arī olu pārstrādi, savu ražošanu papildinot ar jaunām ražošanas iekārtām, lai radītu mūsdienīgus un veselīgus olu produktus.

APF IPO finanšu konsultants un emisijas organizētājs ir Signet Bank, savukārt IPO akciju pārdošanas aģents Igaunijā ir AS LHV Pank. Juridiskajos jautājumos APF IPO konsultē zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Paredzams, ka APF akciju kotācija Nasdaq alternatīvā tirgus First North sarakstā sāksies šī gada 3.novembrī vai īsi pēc tam.

AS APF Holdings 2017.gadā dibināja Jurijs Adamovičs, lai pārņemtu un modernizētu Alūksnē bāzēto putnu fabriku ar 60 gadu pastāvēšanas vēsturi. Šobrīd AS APF Holdings aptver uzņēmumu grupu, kas nodarbojas ar putnkopību, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī gāzes un organiskā mēslojuma ražošanu, kas saistīta ar putnkopības ražošanas procesu. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA Alūksnes putnu ferma (putnkopība un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA Oluksne (putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (putnkopība, jaunputnu audzēšana). AS APF Holdings lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS “APF Holdings” akciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).