Rudens karaļvalsts Alūksne

Foto: Egons Lācis

Rudens košākais mēnesis ir oktobris – laiks, kad koku lapas iekrāsojas spilgtos toņos un atvadās pirms gaidāmās ziemas. Ierasts, ka šajā gada laikā karstākais vietējā tūrisma galamērķis ir Sigulda, kur Gaujas līkloči un senlejas nogāzes atklāj burvīgus skatus. Taču ir vēl kāda pilsēta, kas šajā gada laikā izskatās īpaši iespaidīgi – Alūksne. Samsung Galaxy S24 Ultra mobilais fotogrāfs Egons Lācis, kurš savā Instagram kontā (@egonslacis) pulcē jau vairāk nekā 15 tūkstošus sekotāju, iesaka, kā pavadīt nedēļas nogali Alūksnē un kur izdosies uzņemt skaistākās zelta rudens fotogrāfijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Es ikdienā veltu daudz laika pilsētas steidzīgā ritma un dabas vērošanai. Ja darba dienu vakaros varu izstaigāt Vecrīgas ielas, skaistos Rīgas parkus, šarmanto Pārdaugavu un uzbraukt Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkas augšā, lai pavērtos uz pilsētu no augšas, tad nedēļas nogales labprāt veltu tālākiem galamērķiem. Alūksne ir viena no manām iecienītākajām pilsētām, jo tur līdzās dabas ainavām pieejamas arī dažādas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes. Turklāt labiekārtotā pilsēta nodrošina ērtu pārvietošanos ar velosipēdu, skūteri vai bērnu ratiņiem,” dalās Egons Lācis.

E. Lāča ieteiktās Alūksnes vietas un aktivitātes, kuras vērts piedzīvot:

Ainaviskas fotogrāfijas ar skatu no putna lidojuma

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksne ir bagāta ar paugurainu reljefu, kas īpaši izceļas starp ierastajiem Latvijas līdzenumiem. Šeit skaistos skatus iespējams iemūžināt no veseliem trim skatu torņiem. No Alūksnes skatu torņa paveras skaists skats pār Alūksnes ezeru un pilsētu. Savukārt no meža burvības ieskautajiem Dēliņkalna un Kornetu skatu torņiem var baudīt skatu gan uz Alūksnes pauguriem, gan Hanjas augstieni Igaunijā un pat saskatīt Munameģi.

Ģimenes fotosesija muižas parkā

Alūksnes muižas parks ap Alūksnes Jauno pili ir lieliska vieta, lai dotos lēnā pastaigā pa barona Fītinghofa vēsturiskajām vietām. Pils ēku ieskauj vairāki nozīmīgi mazās arhitektūras formas objekti, taču 19. gadsimtā veidotā stādījumu kolekcija ir viena no ievērojamākajām visā Vidzemē. Šī lapu koku oāze rudenī pārvēršas īstā pasaku valstībā, kas ir lieliski piemērota portretu fotogrāfijām, kā arī laiskai fotosesijai kopā ar mīļo cilvēku vai visu ģimeni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rudens baudīšana virs ūdens

Alūksnes Pilssala ­ir vieta, kur rast mieru. Tā ir lielākā no četrām Alūksnes ezera salām un uz tās ierīkota skatu platforma. Uz salu ved Tempļakalna ielas gājēju tilts, kas ir lieliska foto vieta, īpaši attēliem perspektīvā. “Nereti, uzņemot attēlus ar viedtālruni Galaxy S24 Ultra, meklēju jaunus leņķus un izmēģinu interesantu kadrējumu. Iesaku uzņemt kādu attēlu, telefonu novietojot gandrīz pie pašas zemes un apgriežot to otrādi – tā, lai kameras acs ir pēc iespējas tuvāk zemei. Tā panāksiet īpaši plata leņķa skatu,” pamāca fotogrāfs. Pilssalā ir iespējams apmeklēt Livonijas ordeņa laikā celto pili vai iepazīt pilsētu no cita skatu punkta, dodoties izbraucienā ar kuģīti Marienburg. Turklāt tas pilsētas viesus piedāvā izvadāt arī mēnesnīcā, kas ir lieliska izdevība zvaigžņotās debess vai Mēness fotogrāfijām, izmantojot viedtālruņa Nakts foto režīmu.

Ekskursija, izzinot dzelzceļa vēsturi

Ir vērts izbraukt leģendārā Alūksne-Gulbene šaursliežu dzelzceļa posmu, kur bānīša pasažieriem pavērsies krāsaina Ziemeļvidzemes rudens ainava. Bānīša un Vidzemes dzelzceļa vēsturi var izzināt interaktīvajā muzejā Alūksnes Bānīša stacija.