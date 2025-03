Pasaules miega diena – laiks gatavoties pārejai uz vasaras laiku

Šodien, 14. martā, tiek svinēta Pasaules miega diena, kad ierasti tiek uzsvērta kvalitatīva miega nozīme un pievērsta uzmanība miega traucējumiem un to mazināšanai. Daudzu cilvēku miega kvalitāte ik gadu cieš laikā, kad notiek pāreja uz vasaras vai ziemas laiku, jo tā izjauc ierasto dienas ritmu. To pierāda arī Samsung Health dati, kas atklāj, ka pulksteņa rādītāja pagriešana par vienu stundu uz priekšu daudziem lietotājiem radīja miega traucējumus vairāku nedēļu garumā, un jo īpaši to izjuta gados jauni cilvēki.

Laika maiņa visvairāk ietekmē jaunu cilvēku miegu

Pāreja uz vasaras laiku šogad notiks naktī uz 30. martu, kad pulksteņu rādītāji būs jāpagriež stundu uz priekšu – tas nozīmē, ka no rītiem būs jāceļas par stundu agrāk nekā ierasts. Pētot datus par ASV, Kanādas un vairāk nekā 40 Eiropas valstu Samsung Health lietotāju miega kvalitāti pēc pārejas uz vasaras laiku 2024. gada pavasarī, redzams, ka daudziem laika maiņas naktī bija grūti iemigt – cilvēki aizmiga vidēji 33 minūtes vēlāk nekā parasti, bet divdesmitgadnieki pat pusotru stundu vēlāk.

Tāpat daudziem bija grūtības laicīgi pamosties – dati rāda, ka pirmajā rītā pēc vasaras laika iestāšanās cilvēki pamodās vidēji 19 minūtes agrāk. Tas nozīmē, ka šajā naktī cilvēki gulēja gandrīz par stundu mazāk nekā iepriekš.

Laika maiņas ietekmi uz miegu daudzi izjūt ilgstoši – miega rezultāts, ko Samsung Health aprēķina, pamatojoties uz lietotāju kopējo miegā pavadīto laiku, miega ciklu, kā arī fiziskās un garīgās enerģijas līmeni, daudziem bija ļoti zems vairākas nedēļas pēc pārejas uz vasaras laiku. Arī šajā ziņā visgrūtāk pielāgoties bija cilvēkiem vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Aplūkojot miega rezultāta vidējo rādītāju par septiņām dienām pēc laika maiņas, divdesmitgadnieki uzrādīja vislēnāko rezultāta uzlabošanos, kamēr vecāki cilvēki adaptējās krietni ātrāk. Vismazākā ietekme uz miega kvalitāti vērojama septiņdesmitgadnieku vidū. Trešajā nedēļā pēc laika maiņas miega rezultāts visās vecuma grupās joprojām nebija nostabilizējies, un bija novērojamas svārstības attiecībā uz miega kvalitāti.

Kā pielāgoties vasaras laikam un labāk izgulēties?

Atzīmējot Pasaules miega dienu, Samsung piedāvā noderīgus padomus, kā izprast savus miega paradumus, kā ātrāk un vieglāk adaptēties pārejai uz vasaras laiku un kā uzlabot miega kvalitāti.

Pakāpeniski sagatavojies laika maiņai – lai mazinātu ietekmi uz miega kvalitāti, ieteicams jau nedēļu vai vismaz dažas dienas pirms pārejas uz vasaras laiku sākt iet gulēt un mosties nedaudz agrāk. Katru dienu pabīdi gulētiešanas laiku par 10-20 minūtēm agrāk, lai pamazām pielāgotos vasaras laikam.

Izvērtē miega vidi un uzlabo to. Šomēnes pieejamais Samsung Health lietotnes atjauninājums , kas ar miega vides pārskata palīdzību, izmantojot SmartThings un Samsung plašās ierīču ekosistēmas sniegtās iespējas, analizēs faktorus, kas ietekmē miega kvalitāti: temperatūru, mitrumu, CO 2 un apgaismojumu. Izprotot vides ietekmi uz miegu, varēsi to atbilstoši pielāgot. Atceries, ka pirms gulētiešanas ieteicams kārtīgi izvēdināt guļamistabu, nakts laikā, ja iespējams, turēt istabas durvis atvērtas, lai samazinātu CO 2 līmeni, kā arī parūpēties, lai istabā būtu tumšs.

Ievēro miega higiēnu – pirms gulētiešanas nelieto kofeīnu saturošus dzērienus un alkoholu, vakariņās izvairies no smagiem ēdieniem un pārēšanās, pusstundu pirms miega nelieto viedierīces, bet velti laiku mierīgai atpūtai. Ja ikdienā šie laba miega pamatprincipi reizēm piemirstas, tad pēc laika maiņas tos ir īpaši būtiski ievērot, lai ātrāk pielāgotos jaunajam dienas ritmam.

Dienas laikā uzturies gaismā un esi aktīvs, taču aptuveni divas stundas pirms gulētiešanas nav ieteicams nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Samsung Health lietotnes atjauninājumi ļaus vēl labāk izvērtēt savus enerģijas rādītāju jeb cik daudz enerģijas vari iztērēt dienas laikā. Papildus miega un pulsa datiem jauns detalizēts rādītājs – aktivitātes konsistence – palīdzēs detalizētāk izprast savu vispārējo stāvokli, izvērtējot tavas aktivitātes pēdējo četru nedēļu laikā.

Mācies uzlabot miegu – izmanto Samsung Health miega apmācības funkciju, kasseptiņu dienu periodā seko taviem miega ieradumiem un, pamatojoties uz rezultātiem, nosaka katram lietotājam raksturīgāko “miega dzīvnieku”. Izmantojot personalizētu apmācības programmu, tas palīdzēs izveidot veselīgus ieradumus un uzlabot miegu.

Rezultātos analizēti Samsung Health lietotāju miega dati, izmantojot Galaxy Watch sērijas pulksteņus, pārejā uz vasaras laiku 2024. gada pavasarī.

Dažas funkcijas var atšķirties atkarībā no tirgus, operatora vai pieslēgtās ierīces.

Miega vides pārskata funkcija būs pieejama viedtālrunī ar One UI 7 un Samsung Health lietotnes versiju 6.29.5 vai jaunāku, un kad ierīce ir savienota ar SmartThings lietotni.

Galaxy AI funkcijas reģistrē datus, un tām ir nepieciešams saderīgs Samsung Galaxy tālrunis, Samsung Health lietotne un Samsung konts.