Nedēļas nogalei piestāv pankūkas

Mīklai: 250 mililitru piena, 1 ola, 120 gramu miltu, 20 mililitru augu eļļas, šķipsniņa sāls.

Pildījumam: 130 gramu brinzas, 30 gramu skābā krējuma, 20 gramu zaļumu (koriandrs, pētersīļi vai baziliks).

Ja esat pankūku cienītāji, iesaku tās pagatavot pēc šīs vienkāršās receptes. Noderēs gan brokastīs, uzkodām vai kā papildinājums pirmajam vai pat otrajam ēdienam, arī līdzņemšanai.

Dziļā bļodā iesitu olu, piemetu šķipsniņu sāls un arī šķipsniņu cukura un ar putojamo slotiņu sakūlu. Pielēju pienu un sajaucu. Pēc tam piekaisīju izsijātus miltus un samaisīju līdz viendabīgai konsistencei, lai nepaliktu miltu kunkulīši. Visbeidzot pievienoju un iemaisīju augu eļļu.

Neliela diametra pannu ietaukoju ar augu eļļu, uzkarsēju un tad ar kausiņu ielēju mīklu, pannu vēl pagrozot, lai mīkla vienmērīgi pārklātu tās dibenu. Uz vidēji stipras uguns cepu pankūkas apmēram pusotru minūti no katras puses, līdz tās kļuva viegli zeltainas, pēc tam saliku uz šķīvja citu virs citas. Ja pildījumam ņemam receptē ieteikto brinzu, tā jāsarīvē uz vidēji rupjas rīves. Šoreiz izmantoju viegli sālīto sieru “Favita”, kas, lai gan pasāļš, jau ir krēmīgas konsistences un nebija jārīvē. Tam tikai pievienoju skābo krējumu – daudzumu varam regulēt pēc garšas un raudzīties, cik biezu pildījumu vēlamies, lai tas būtu vidēji biezs un ērti smērējams. Sīki sagriezu pētersīļu lapiņas un arī piemaisīju baltajai masai. Ja ir pieejami receptē ieteiktie koriandra jeb kinzas zaļumi un to garša šķiet patīkama, varam izmantot tos. Pati gan tos vēl neesmu nogaršojusi. Pildījumu pārsmērēju pankūkai, tad to pārliecu uz pusēm, mazliet piespiežot, pēc tam – vēlreiz uz pusēm un izveidoju trīsstūri. Tā sagatavoju vēl arī dažas no pārējām. Pikantas un gardas. No šīs mīklas ceptās pankūkas lieliski garšoja arī ar ievārījumu vai medu.

Lai labi garšo!