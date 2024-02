Iepriecini savu mīļoto ar šokolādes trifelēm

● 225 grami piena šokolādes, 120 mililitru trekna saldā krējuma, 130 gramu zemesriekstu sviesta, 60 gramu cukura, 30 gramu sviesta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Un nu – kāds pašu gatavots vēl saldāks kārums. Piena šokolādi salauzīju mazos gabaliņos. Saldo krējumu kopā ar cukuru un zemesriekstu sviestu katliņā maisot uzkarsēju gandrīz līdz vārīšanās temperatūrai, noņēmu no uguns un pievienoju šokolādi. Maisīju, līdz tā izkususi. Tad pieliku sviestu un atkal maisīju, līdz tas izkusis. Pagatavoto krēmu atdzesēju līdz istabas temperatūrai un uz dažām stundām ievietoju ledusskapī. Pēc tam no atdzesētās masas izveidoju bumbiņas, apviļāju tās sasmalcinātu cepumu drupatās, izliku uz dēlīša ar cepamo papīru un ievietoju ledusskapī sastingšanai. Tā kā zemesriekstu sviestu izmantoju ar riekstu gabaliņiem, saldās bumbiņas izdevās bagātīgākas. Ja tās vēlamies vēl stingrākas, masai varam pievienot arī mazliet sasmalcinātu cepumu, līdzīgi kā saldajai desai. Trifeles varam arī iemērcēt izkausētā tumšajā šokolādē un apviļāt sasmalcinātos sālītos grauzdētos zemesriekstos, tādējādi dažādojot to garšu.