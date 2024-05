Grilēti lavaša trīsstūrīši ar bagātīgu pildījumu

Sastāvs:

● 3 apaļās lavaša plāksnes,

● 150 gramu ceptas vai vārītas putnu gaļas,

● 100 gramu kausētā siera, ● 80 gramu puscietā siera,

● 2 tomāti,

● lapu salāti.

Vadoties pēc šīs receptes, varam paši pagatavot un mieloties ar gardu pildīto “sendviču”. Apaļo lavaša plākšņu vietā gan biju jau iegādājusies palielu ovālo, tāpēc to ar šķērēm piegriezu tā, lai tā kļūtu apaļāka un nogaršošanai varētu izcept kaut vienu trīsstūri ar četru veidu pildījumu.

Puscieto sieru sarīvēju, gabaliņu vārītās cāļa gaļas ruletes sīki sagriezu. Nomazgāju un apsusināju papīra dvielī dažas salātlapas, kā arī tomātus, ko sagriezu plānās ripiņās. Piegriezto lavaša ripu pārsmērēju ar kausēto sieru, šoreiz bija ar baravikām. Tad lavašu iegriezu līdz vidum, domās sadalot to četrās daļās. Katram segmentam izmantoju citādāku pildījumu. Sākot no kreisās puses, vispirms vienai daļai pāri mīkstajam sieram izlīdzināju gaļu, nākamajai – lapu salātus, tad – tomātu ripiņas, bet ceturtajai daļai – rīvēto sieru. Uzmanīgi pārlocīju segmentus citu citam pāri tā, lai izveidotos trīsstūris ar dažādajiem pildījumiem iekšpusē. Uz sausas grila pannas apcepu to no abām pusēm, līdz lavašs kļuva sauss un siers sāka kust.