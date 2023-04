Recepte: Lieldienu biezpiena kēkss

150 gramu sviesta, 1,5 glāzes cukura, vaniļas cukurs, 3 olas, 200 gramu biezpiena, 1 tējkarote cepamā pulvera, 2 glāzes miltu, 100 gramu sukāžu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lieldienu galdā esot jāceļ apaļas formas ēdieni – kā saule, tādēļ jau tradicionāli tā ir Lieldienu maizīte jeb kuličs. Taču mājinieki gardu muti baudīs arī, piemēram, šādu kēksu, ko vēl varam arī izrotāt īpaši šiem svētkiem par godu.

Mīkstu sviestu kopā ar cukuru un vaniļas cukuru garšai ar koka karoti saberzu viendabīgā masā, cenšoties, lai cukurs izkūst. Pa vienai pievienoju olas, katru reizi labi samaisot. Sviesta un olu masā iejaucu biezpienu un atkal labi samaisīju. Pēc tam piesijāju miltus kopā ar cepamo pulveri un vēlreiz visu kārtīgi samaisīju. Visbeidzot iejaucu mīklā sīkāk sagrieztas sukādes, kā arī rozīnes un žāvētas dzērvenes. Masu izliku nedaudz ar sviestu ietaukotā kēksu cepamajā veidnē un izlīdzināju. To ievietoju līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī. Pēc apmēram 40 minūtēm kēkss bija gatavs. Gardumu atdzesēju veidnē, pēc tam no tās izņēmu un varēju izrotāt. Šim nolūkam izkausēju veikalā iegādāto baltās šokolādes glazūru. To pārlaistīju kēksam un pārkaisīju ar sasmalcinātām pomelo un ananasu sukādēm. Kā Lieldienu simbols – oliņas – noderēja arī zemenes baltajā šokolādē un marcipāna bumbiņas.