Aicina vasaras brīvdienās apceļot Laimes koku parkus un Latvijas dižkokus

Publicitātes foto: Ilmārs Znotiņš

Tuvojoties Pasaules talkai 20.septembrī, lepojamies ar to, ka Latvija jau kopš 2018.gada iesaistās starptautiskajā talku kustībā ar pasaulē nebijušu kampaņu nākamajām paaudzēm – Laimes koku stādīšanu un Laimes koku parku veidošanu pagastos un pilsētās.

Lielā Talka aicina – izvēloties, kurp doties vasaras atvaļinājuma vai brīvdienu laikā, apceļojiet sešus Laimes koku parkus un uzziniet, kur taps septītais! Ceļā uz Laimes koku parkiem piestājiet arī pie mūsu dižkokiem, novērtējiet to skaistumu un gadu simtos krāto dabas spēku. Savukārt Laimes koku parkos izsakiet laba vēlējumos to nākotnei un dalieties ar tiem ar citiem!

Valdemārpils, Jelgava, Krāslava, Viļāni, Trapene, Ādaži – šīs ir vietas, kuras var lepoties ar Laimes koku parkiem, kas kaut kad nākotnē var tapt par mūsu dižkokiem. Valdemārpilī aicinām apskatīt Baltijā dižāko un resnāko, ap 400-500 gadu veco, Elku liepu. Pie Krāslavas Aulejas pagastā atrodami divi Latvijas nozīmes dižkoki – kadiķi, Trapenē – apskatiet seno Lapegļu aleju, Viļānos ieskaties arī Radopoles muižas parkā, Jelgavā apbrīno Melno papeli, pie Ādažiem – kuplo liepu, kurai 11,80 m apkārtmērs ap visiem stumbriem, vai kādu no citiem 15 novada dižkokiem! Šie ir tikai daži no ieteikumiem, bet savu ceļojuma plānu varat sastādīt atkarībā no tā, kurā vietā atrodaties.

Akcijas uzdevums – aicinām cilvēkus apmeklēt vismaz vienu no sešiem Laimes koku parkiem, fiksēt to foto vai video un izteikt savu laba vēlējumu parka nākotnei un šīs vietas cilvēkiem, kas par to ikdienā rūpējas. Pēc tam dalīties ar foto/video un savu laba vēlējumu sociālajos tīklos – Facebook, Instagram vai TikTok, lietojot tēmturus #laimeskoki24, #lielatalka, #svinamdabu. Sirsnīgākie vēlējumi saņems Lielās Talkas simpātiju balvas un līdzcilvēku atzinību!

“Laimes koki ir mūsu nākotnes dižkoki! Iestādītie Laimes koki nes līdzi sev stādītāju laba vēlējumus dzimtai un dzimtajai vietai, – mēs simboliskā veidā šādi esam iestādījuši zaļu, veselīgu nākotni Latvijai un pasaulei. Dižkoki, savukārt, ir viens no simboliem Latvijas cilvēku spēkam un vērtībām, paaudžu vienotībai, pie kuriem smelt iedvesmu nākamajiem darbiem dabas labā. Aicinu apmeklēt gan mūsu esošos dižkokus, gan Laimes koku parkus un izteikt savu sirsnīgu vēlējumu šīs vietas un cilvēku nākotnei. Daloties ar laba vēlējumiem, mēs viens otru atbalstām un veidojam vērtībās balstītu nākotni. Mēs svinam dabu caur darbu,” aicina Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme.

Laimes koku parku atrašanās vietas:

Valdemārpils – pie Valdemārpils vidusskolas, Jelgava – Pasta sala, Krāslava – Raiņa iela 4, Viļāni – blakus Lakstīgalu salai, Trapene – Bormaņu muižas parka teritorijā, Ādažu novadā – ciematā “Dailas”.

Pasaules talka šogad Latvijā notiks 20. un 21.septembrī, Latvijā to pārstāv Lielā Talka un starptautiski to organizē nevalstiskā organizācija “Let’s Do It World”, kas ir ANO Vides Programmas (UNEP) un ANO Vides Asamblejas (UNEA) akreditētā locekle. 2023. gada decembrī ANO ratificēja rezolūciju, ar kuru 20. septembris kā Pasaules talkas diena iekļauts ANO oficiālajā kalendārā.

Informē Lielās Talkas starptautisko projektu vadītāja Aiva Rozenberga