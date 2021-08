Recepte: Ķiršu un burkānu ievārījums

Sastāvdaļas:

500 gramu ķiršu, 700 gramu cukura, 250 gramu burkānu, ½ citrona.

Atradusi šo neparasto recepti, vēlējos to izmēģināt, tikai nepieciešamo sastāvdaļu daudzumu palielināju uz pusi – nevārīšu taču pustukšu katlu. Tādēļ šoreiz izņēmu no ledusskapja saldētavas jau ziemai noglabātos no kauliņiem atbrīvotos skābos ķiršus un iegādājos un izņēmu kauliņus vēl arī tumši sarkanajiem saldajiem ķiršiem – kopā ieguvu kilogramu iztīrītu ogu. Tās pārbēru ar 700 gramiem cukura un atstāju atsuloties. Pēc tam sulu nolēju un kopā ar atlikušajiem 700 gramiem cukura uzvārīju sīrupu, un noņēmu putas.

Burkānus notīrīju un sagriezu nelielos gabaliņos tā, lai to masa būtu puse kilograma. Citronu labi nomazgāju, nosusināju, norīvēju tam dzelteno miziņu, bet mīkstumu sagriezu gabaliņos, atbrīvojoties no plēvītēm. (Lai ievārījumi nesacukurotos, tiem iesaka pievienot citrona sulu vai arī atšķaidītu citronskābi proporcijās: 1 ēdamkarote sulas uz 1 kilogramu ogu vai augļu; ja augļi jau tāpat ir skābi – tad ½ ēdamkarotes citrona sulas.) Ogas, burkānus un citronus liku sīrupā un uz nelielas uguns uzvārīju, pēc tam atdzesēju. Tā jārīkojas vairākas – divas līdz trīs – reizes. Tad burkāni kļūst mīksti, bet ievārījums sabiezē. Gatavo vārījumu salēju izkarsētās burciņās un aizvākoju. Iznākums – kopumā piepildītas nelielas burciņas apmēram 1,5 litru tilpumā.