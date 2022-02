Kad vislabāk uzņemt vitamīnus – no rīta, vakarā, ēdienreizē?

Foto: pixabay.com

Ja ikdienas uzturam papildus lietojat vitamīnus un minerālvielas, iespējams, ir ienācis prātā, kāds īsti ir labākais brīdis vitamīnu uzņemšanai.

„Atbilde ir atkarīga no vitamīnu vai minerālvielu veida, kā arī no tā, vai lietojat kādas recepšu zāles,” skaidro „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone un stingri piesaka pirms vitamīnu vai uztura bagātinātāju izvēles noteikti konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu, izsverot šī lēmuma pamatotību un piemērojot labāko preparāta veidu.

Vitamīnu lietošanas ābece

A. Multivitamīnus un atsevišķus ūdenī šķīstošos vitamīnus, piemēram, B grupas vitamīnus, var lietot jebkurā diennakts laikā, gan ēdienreizēs, gan starp tām. Lai vieglāk atcerēties par regulāru uzņemšanu, ieteicams to darīt aptuveni vienā laikā, vislabāk – no rīta, sasaistot ar kādu ikdienišķu rutīnas darbību.

B. Taukos šķīstošos vitamīnus – K, E, D vai A vitamīnu ieteicams lietot ēdienreižu laikā, piemēram, vakariņās, lai palīdzētu organismam absorbēt vitamīnu un izvairītos no nelabuma, ko kāds no šiem vitamīniem var izraisīt, iedzerot tukšā dūšā.

C. Ja ir jālieto medikamentus – statīnus, zāles vairogdziedzerim vai antibiotikas, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam, kad labāk uzņemt uztura bagātinātājus – pirms vai pēc zāļu lietošanas, lai izvairītos no to nevēlamas mijiedarbības.

D. Tanīnu un kofeīnu saturoši produkti var ietekmēt vitamīnu uzsūkšanos. Kofeīns palielina urinēšanu, kas var samazināt ūdenī šķīstošo vitamīnu (B, C vitamīna) koncentrāciju.

Kādēļ noteikti pārrunāt ar ārstu vai farmaceitu?

“Izvēlei lietot papildu uzturam arī vitamīnus un minerālvielas vajadzētu būt pamatotai un balstītai zinātnē. Piemēram, nav zinātnisku pierādījumu tam, ka uztura bagātinātāji var pagarināt dzīves ilgumu. Patiesībā, lietojot pārāk daudz taukos šķīstošos vitamīnus, pastāv pat varbūtība slimot biežāk. Zināms, ka lielākajai daļai pieaugušo nav nepieciešams noteikti lietot uztura bagātinātājus, ja nav konstatēts kādas uzturvielas, piemēram, kalcija vai dzelzs deficīts. Vispirms var censties organismam trūkstošo uzņemt ar pārtiku. Ja tas ir grūti vai gandrīz neiespējami, piemēram, kā D vitamīna gadījumā, tad gan var būt lietderīgi papildu lietot uztura bagātinātāju.

Ja ārsts ir ieteicis un esat vienisprātis, ka no uztura bagātinātāja lietošanas varat gūt paredzamo labumu, zināšanas par to, kurā diennakts laikā to vislabāk lietot, var palielināt uzsūkšanās efektivitāti, kā arī ļaus izvairīties no bīstamas mijiedarbības ar jebkādām ikdienā lietotajām zālēm.

Vitamīni ir labi un vēlami, tikai nedrīkst aizmirst, ka arī tie ir zāles un nav lietojami pārgalvīgi!” skaidro farmaceite.

C vitamīns darbojas ka spēcīgs antioksidants un ir labs palīgs imūnsistēmas darbībai un kolagēna sintēzei. C vitamīnu var lietot jebkurā diennakts laikā. Lietojot pēc ēšanas, ir mazāks kuņģa-zarnu trakta blakusparādību, ko mēdz izraisīt C vitamīns, jo veido skābu vidi, risks.

B grupas vitamīni ir ūdenī šķīstošie vitamīni un tos var lietot ar vai bez ēdiena un jebkurā diennakts laikā. Bieži vien iesaka B grupas vitamīnus iedzert no rīta, jo tiem ir svarīga loma smadzeņu darbībā, enerģijas ražošanā, koncentrēšanās spējai un barības vielu metabolismā. Turklāt, piemēram, B12 vitamīna lietošana tukšā dūšā, uzdzerot ūdeni, nodrošina tā maksimālo uzsūkšanos.

D vitamīnu ir jālieto ēdienreizes laikā, iekļaujot to savā ikdienas rutīnā kopā ar brokastīm, pusdienām vai vakariņām (ja vien tas netraucē miegu).

Folijskābe jeb B9 vitamīns ir ļoti svarīgs vitamīns grūtniecības pirmajā trimestrī, lai atbalstītu mazuļa smadzeņu, galvaskausa, un muguras smadzeņu attīstību. Folijskābi var lietot jebkurā diennakts laikā, neatkarīgi no ēšanas, uzdzerot glāzi ūdens.

