Zvaigznes 2023. gadu sola labāku

Šis gads Latvijai un Alūksnes novadam solās būt labāks nekā pagājušais. Astroloģe Ilze Kaktiņa no Māriņkalna šogad nesaskata lielus satricinājumus, tomēr problēmu netrūks un dzīve mierīga nebūs. Arī karadarbība Ukrainā atstās savu ietekmi. Ko planētu izkārtojums sola 2023. gadam, pētām kopā ar I. Kaktiņu.Šogad Latvijas valdībai raizes sagadās ar veselības nozari saistīto jautājumu risināšana. Iespējamas problēmas ar zāļu receptēm, slimības lapām un citiem dokumentiem, ko izraksta elektroniskajā vidē. “Jauninājumi būs, tomēr ne viss strādās, kā vajadzētu, tādēļ būs daudz rūpju un raižu, arī neapmierinātības. Būs arī kas pozitīvs - radīs risinājumu vēža ārstēšanas apmaksā. Lai gan arī saistībā ar to viss nebūs gludi -visiem ārstēšana netiks, jo trūks līdzekļu, par atsevišķiem vēža slimniekiem būs aizmirsts pavisam. Tā dēļ iedzīvotāji varētu organizēt piketus,” stāsta I. Kaktiņa. Diemžēl uzlabojumi nav gaidāmi ģimenēm- atbalsta sistēma neuzlabosies. Vecāki un ģimenes ar to nebūs apmierinātas. Iztikt būs grūti.“Protams, pie mums karš nenotiek, tomēr tā ietekmi jūtam visi un jutīsim arī šogad. Attiecībā uz augstajām degvielas un gāzes cenām, valdība radīs risinājumu, tomēr ļaudis nebūs apmierināti,” teic I. Kaktiņa. Uzlabojumi gaidāmi lauksaimniekiem un mājsaimniecībām, tomēr finansiālais atbalsts nebūs pietiekams. Mežrūpniecībā varētu būt ienākumu kritums. “Valdībā viss neies gludi, plēsīsies un saskaņas nebūs, lai arī nodomi bijuši labi. Problēma jau ir gadiem ielaista. Strādā pēc principa “skaldi un valdi”, nerēķinoties ar tiem, kuri domā savādāk,” prognozē I. Kaktiņa.