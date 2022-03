Zaļākai dzīvošanai – valsts atbalsts

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai iedzīvotāji samazinātu elektroenerģijas un siltumapgādes rēķinus apkures sezonā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsludinājusi atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei mājsaimniecībām.Paredzēts sniegt atbalstu fosilā kurināmā, piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu, iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām - biomasas granulu katliem, siltumsūkņiem, saules kolektoriem, vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai. Tāpat atbalsts paredzēts elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem - saules paneļiem, vēja ģeneratoriem mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām. “Šis ir nozīmīgs atbalsts mājsaimniecībām, lai, pirmkārt, samazinātu rēķinus, otrkārt - kļūtu energoneatkarīgi. Redzot Krievijas izvērsto karu Ukrainā, ir pilnīgi skaidrs, ka jāiet prom no dabasgāzes izmantošanas apkurē saimniecībā. Jau tuvākajā laikā redzēsim, cik liela ir interese par programmu. Šobrīd atsaucība un interese no iedzīvotāju puses ir ļoti liela, un tas priecē,” skaidro VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs.