Smiltenes novadā izliedz atrasties uz ledus

Kopš decembra Smiltenes novada pašvaldība ar rīkojumu noteikusi ūdenstilpes, uz kuru ledus atrasties nedrīkst. Mainoties laika apstākļiem, maina arī aizliegto vietu saraksts un šobrīd tajā ir arī ūdenstilpes bijušā Apes novada teritorijā - Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie skolas un dīķa pie hokeja laukuma un Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Gaujas upe Gaujienas ciema teritorijā.Par to, vai šāds rīkojums ir nepieciešams, Smiltenes novada pašvaldības deputāti diskutēja decembra domes sēdē. To, vai ledus ir drošs, Smiltenes novada pašvaldības policija lemj kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem. Deputāts Jānis Āboliņš gan norādīja, ka pārvalžu vadītāji nedrīkst pieņemt šādu lēmumu, jo nav noteikti izvērtēšanas kritēriji jeb metodika, lai noteiktu, vai ledus ir bīstams. Līdz ar to pagastu pārvalžu vadītājiem ir uzlikts pienākums, kura izpildei nav nekādu kritēriju.