Pirmās karsējmeitenes Alūksnē

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Atbalstīt un uzmundrināt sportistus labākai spēlei - tāds ir Alūksnes sporta skolas interešu izglītības programmas “Karsējmeitenes” dalībnieču uzdevums. Alūksnē līdz šim nav bijis karsējmeiteņu, un septiņas alūksnietes kopā ar vadītāju Esēniju Lielbārdi ir pirmās, kuras to uzdrošinās.“Ideja veidot Alūksnē karsējmeiteņu komandu nav manis izdomāta un iniciēta. Vasarā saņēmu zvanu no Gunta Kozilāna ar piedāvājumu pamēģināt un piekritu. Vienmēr cenšos izmēģināt ko jaunu un interesantu. Pirmais solis - sāku meklēt informāciju, kas ir karsējmeitenes, kāds ir to uzdevums spēļu starplaikos un kādi ir deju soļi jeb horeogrāfijas un akrobātikas raksturīgie elementi, tāpat atšķirīgais starp karsēju sportu un karsējmeiteņu grupu. Protams, iekšēji bija jautājums, vai tiešām to varēšu. Atkāpties vairs nevarēju un to arī nedomāju darīt, savu izvēli nenožēloju,” stāsta programmas vadītāja Esēnija Lielbārde. Izpētījusi informāciju internetā, skatījusies video, sazinājusies ar citām karsējmeiteņu vadītājām, lai labāk saprastu, ar ko sākt, un jau septembrī notika pirmā nodarbība. “Atsaucās piecas jaunietes, sākot no 14 gadu vecuma, kuras bija gatavas kopā ar mani mācīties un mēģināt. Karsējmeiteņu darbība ir kaut kas jauns mums visām. Konkrētu vadlīniju jeb standarta, kādam jābūt priekšnesumam, nav. Jādomā un jārada pašiem,” stāsta Esēnija.