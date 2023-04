Pašvaldības budžetā prioritāte izglītībai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēmusi Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam. Izglītībai šogad paredzēts apgūt līdz šim lielāko finansējumu, jo pašvaldība papildu budžetā paredzētajiem līdzekļiem aizņēmusies 2,7 miljonus eiro, ko ieguldīs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskā korpusa remontā. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers salīdzina, ka citām pašvaldībām budžetā nav tādu līdzekļu, lai vēl sakārtotu kādas no pilsētas grantētajām ielām vai kaut ar nelielu investīciju atbalstītu kādu no skolām.Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti dažādas budžeta projekta pozīcijas apsprieda apvienotajā komiteju sēdē, kur par tām viņus informēja novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina. Viņa skaidroja, ka kārtējā gada ieņēmumus pašvaldība lēš 22 386 439 eiro apmērā, bet aizdevumus plānots saņemt 1 182 852 eiro apmērā. Finanšu līdzekļu atlikums gada sākumā no pagājušā gada ir 9 095 675 eiro, bet kopā izdevumu segšanai Alūksnes novada pašvaldībai pieejami 32 664 966 eiro. “Finanšu līdzekļu atlikums gada sākumā ir ievērojams, un tas sastāda 27,85 procentus no kopējās izdevumiem paredzētās summas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 24,89 procenti, bet pēc īpatsvara trešais ir valsts budžeta transferti (gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmēti budžeta līdzekļu pārskaitījumi) - 21,97 procenti,” norādīja Finanšu nodaļas vadītāja. Vērtētie ieņēmumi, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, plānoti lielāki. Savukārt ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa pēc Finanšu ministrijas aplēsēm ir mazāki nekā 2022. gadā faktiski iekasēti, šogad - 2,26 %. Arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija, salīdzinot ar 2022. gadā saņemto, ir plānota mazāka, un veido tikai 0,37 % no visiem ieņēmumiem. Kopumā vērtētie ienākumi 2023. gadam sastāda 13 606 621 eiro.