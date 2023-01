Liek sev “atzīmes” par pērnā gada darbu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

auna gada sākums ir īstais brīdis, kad apstāties un izvērtēt līdz šim paveikto. “2022. gads bija pats ražīgākais Alūksnes novada pastāvēšanas vēsturē,” uzskata domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Novada attīstībā ieguldīts liels finanšu apjoms, gūts ievērojams valsts un Eiropas Savienības atbalsts, arī paši pērn aizņēmušies vislielāko summu dažādu projektu realizācijai. Tomēr, lai arī darba gaitā saņemts ne mazums “punu”, domes vadības komanda ir noskaņota virzīties uz priekšu, lai celtu iedzīvotāju labklājību un labjūti.Dz. Adlers, vērtējot novada pašvaldības darbu 2022. gadā, teic, ka iecerēto ir izdevies paveikt. “Kopš brīža, kad sanācām kopā darbam domē, mums visiem kopā izdevās piesaistīt lielāko investīciju apmēru novada pašvaldības vēsturē. Ieguvām valsts dotāciju sporta centram, tajā skaitā velo parkam, saņēmām lielāko finanšu atbalstu uzņēmējdarbības atbalstam, kurā ietverti 16 objekti. Ieguldīts darbs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkās, kur Eiropas finanšu dotācija ir salīdzinoši maza pret to naudu, ko pašvaldība šim nolūkam aizņēmās pati. Tas mums radīja bažas, jo nauda ir liela, aug arī kredītprocenti, taču “jāsavelk jostas un jāsakož zobi”, lai mēs to varētu izdarīt līdz galam, nodrošinot bērniem kvalitatīvu izglītību,” saka domes priekšsēdētājs.“Pasaulē sen jau notiek globālā centralizācija, un arī mūsu pašvaldība vairs nevar atļauties tērēt naudu novecojušai sistēmai. Grūtības sagādāja nepopulāro lēmumu pieņemšana. Viens no tiem -izglītības iestāžu reforma, kuru pašvaldība bija spiesta veikt, jo pretējā gadījumā atpaliktu no izglītības kvalitātes piedāvājuma savā teritorijā. Tāpat arī reforma kultūras nozarē, izveidojot vienu kultūras iestādi daudzo vietā, nesen pieņemtais lēmums par pagastu pārvalžu struktūras pārkārtošanu.