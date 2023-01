Izliek no dzīvokļa. Likumīgi, bet vai korekti?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Jaunā gada pirmajās dienās redakcijā saņēmām vēstuli no alūksnieša Jāņa Reiņa Romera, kurā viņš sūdzas par SIA “Alūksnes nami” darbinieku nekorekto attieksmi pret viņu kā īrnieku pašvaldības dzīvoklī. Skaidrojot notikušo, situācija tomēr nav viennozīmīgi vērtējama, jo arī pats īrnieks nav izpildījis visus īres līguma noteikumus un ne vienmēr saziņā ar minētā pašvaldības uzņēmuma darbiniekiem bijis godīgs.J. R. Romeram ar Dzīvokļu komisijas lēmumu pašvaldības dzīvoklis Torņa ielā 2021. gadā 12. augustā izīrēts uz trīs mēnešus ilgu laiku, pēc tam īres tiesības vairākkārt pagarinātas. Pēdējā pagarinātā īres līguma beigu termiņš bija 2022. gada 16. novembris. Taču īrnieks tikai 5. decembrī vērsās pašvaldības Dzīvokļu komisijā ar lūgumu to pagarināt. Dzīvokļu komisija tomēr to noraidīja un nolēma īres tiesības nepagarināt.“Zinu, ka no neoficiāliem informācijas avotiem SIA “Alūksnes nami” ir pienākusi informācija, ka es gribu šo dzīvokli izīrēt tālāk, kas nebūt neatbilst patiesībai un ir pilnīga dezinformācija,” redakcijai stāsta J. R. Romers. Viņš atzīst, ka par dzīvokli trīs mēnešu laikā, kamēr viņš slimoja, zaudēja darbu un mūžībā aizgāja mamma, bija izveidojies arī parāds 500 eiro apmērā, ko, mutiski vienojoties ar SIA “Alūksnes nami” pārstāvi, viņš apsolījies nomaksāt līdz pagājušā gada 30. decembrim. “Par parāda esamību liecināja tikai izrakstītie ikmēneša rēķini, bez jebkādām brīdinājuma vēstulēm, bez tiesas lēmuma,” norāda J. R. Romers.