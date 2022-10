Dziedot un mīlot dzīvot ir viegli

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Prieks atsākt mūzikas ceļu ar visskaistāko emociju gammu, ko rada mīlestība,” tā par savu pašas sakomponēto dziesmu saka novadniece Ieva Malteniece (dzimusi Bistrova). Dziesma “Viegli tā būt” tapusi jau pirms diviem gadiem, tagad ierakstīta studijā un nodota klausītāju vērtējumam.“Dziesma ir stāsts par veiksmīgu mīlestību, kas ietver pateicību un vieglumu, ceļ spārnos un motivē piepildīt savus sapņus. Šis ir īpašs veltījums manam vīram, kuram pateicoties dziesma tapusi un izdota. Skaņdarbs pie manis atnāca pats. Nemocījos un neradīju tikai tāpēc, ka man tas jādara. Viss notika pats no sevis. Vajadzēja vien sadzirdēt sevī dziesmas vārdus, melodiju un piefiksēt tos. Iedvesmojos no tā, kas notiek manā dzīvē - novērtēju to, ka var būt viegli! Ir tik labi, ja, esot attiecībās ar otru cilvēku, varam darīt to, ko vēlamies, un justies labi. Tāds ir dziesmas kods,” stāsta dziedātāja.Vai ikdienā izdodas dzīvot viegli? “Es to joprojām mācos. Protams, ir ikdienas rūpes un raizes, kā ikvienam cilvēkam. Tādēļ ir sev jāatgādina nesatraukties par sīkumiem. Dzīvojot mājās ar bērniem, reizēm tas nav viegli. Tomēr apzinos, ka manā varā ir izvēlēties - koncentrēties uz problēmām vai arī priecāties par labo un skaisto, kas ik dienas notiek. Es varu pavadīt daudz laika kopā ar saviem bērniem, redzēt, kā viņi aug. Man ir darbs, kas sagādā prieku, un jumts virs galvas. Kaut vai tik vienkāršas lietas var darīt mani priecīgu un novērst uzmanību no nekārtības, bērnu raudām un citām ķibelēm. Ir daudz skaistu lietu, par ko domāt, novērtēt un pateikties par to visu. Teiktu, ka drīzāk man izdodas dzīvot viegli, nekā neizdodas,” stāsta viņa.