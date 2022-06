Ceļā uz mērķi – kļūt par scenāristu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Pirms diviem gadiem Armīns Rēdelis absolvēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un tagad studē Skotijā, Glāzgovas Universitātē. Viņa izvēlētā studiju programma – filma un televīzija.Šopavasar uz brīdi atgriežoties Latvijā, Armīns kopā ar Samantu Adleri atkal vadīja abu izloloto erudīcijas spēli “Prāts. Ārprāts. Saprāts”, kas savulaik tapa, darbojoties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) Jauno producentu apvienībā. Tas bija viens no diviem notikumiem, svinot ABJC 20 gadus un 10 gadus, kopš multifunkcionālā jauniešu centra “PaGalms” mājvieta ir Dārza ielā 8a. Abiem lielākais prieks bija par smaidiem spēles dalībnieku sejās. “Šī spēle ir mūsu brends, kas ir ļoti attīstīts, ir nostabilizēts vizuālais tēls, tādēļ svarīgi, lai tas turpinās,” saka Armīns un piebilst, ka pats, gatavojoties spēlei, pavadījis daudz laika, meklējot informāciju internetā par jauniešu aktivitātēm Latvijā un pasaulē, un arī pats uzzinājis daudz jauna. Izziņas process bijuši arī šie divi gadi, kopš viņš ir Glāzgovas Universitātes students, tādēļ mūsu saruna -par to, kādas atziņas gūtas studējot un ilgāku laiku esot prom no Latvijas un mājām.