Bāriņtiesa – risināmās situācijas ir sarežģītākas

Sarežģīts - tā vienā vārdā Alūksnes novada bāriņtiesa raksturo pagājušo gadu. Lai arī izskatāmo lietu skaits salīdzinājumā ar citiem gadiem nav būtiski audzis, tomēr problēmas ģimenēs ir daudz komplicētākas un to risināšana prasa ne tikai plašas profesionālās zināšanas, bet arī psihoemocionālu sagatavotību.Situāciju risināšanu vieglāku nedarīja arī vīrusa “Covid-19” apstākļi - bāriņtiesas darbinieki tik un tā devās pie ģimenēm un tikās klātienē, nevis strādāja aiz aizslēgtām durvīm. “Kā vecāki rūpējas par bērniem? Ja iesaistās bāriņtiesa, tad aprūpe nav pienācīga un bērna pamatvajadzības nav nodrošinātas. Ainas, ko redzam, ir ļoti bēdīgas. Katru situāciju vērtējam atsevišķi, jo vienotas mērauklas nav. Vecākiem aizgādības tiesības tiek pārtrauktas tad, ja par bērnu pienācīgi nerūpējas. Lielā daļā gadījumu tas iet roku rokā ar pārmērīgu alkohola lietošanu. Satraucoša tendence ir arī pusaudžu aizraušanās ar alkoholu. Par to saņemam informāciju no policijas. Vecāku reakcija ir atšķirīga - vieni to atzīst, bet citi noliedz. Alkohols ir klātesošs ģimenēs, un vīrusa apstākļi jeb ierobežojumi to ir vēl vairāk veicinājuši,” stāsta Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga.