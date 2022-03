Aizraujas ar mikrozaļumu diedzēšanu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Viena saujiņa zaļo dīgstu ir vērtīga vitamīnu deva cilvēka organismam. Jo mazāks zaļums, jo vairāk vitamīnu un vērtīgo vielu tajā. Tas tāpēc, ka, lai no sēkliņas sāktu dīgt dīglis, augšanas sākuma procesā ir ielikta visa dzīvā enerģija un spēks, kas dīgstā saglabājas līdz pat pirmajām dīgļlapiņām. Zaļumu audzēšanas sezona ir no rudens līdz pavasarim, bet vasarā jāuzņem vitamīni, kas aug dabā.Pavasaris klāt un rosina darīt kaut ko “zaļu”, varbūt – diedzēt? Ar mikrozaļumu audzēšanu Irina Čžou aizraujas jau vairāk nekā divus gadus. Sākumā audzēja tikai pašpatēriņam, lai uzlabotu savu veselību. “Man bija ļoti slikti veselība, bija problēmas ar kaklu. Daudz slimoju un bez antibiotikām iztikt nevarēja. Angīna bija teju katru otro mēnesi. Meklēju iemeslus, kādēļ tā, ko es daru nepareizi, pārskatīju arī savu ēdienkarti. Ieteica keto diētu. Es gan to nesauktu par diētu, bet uztura veidu. Ievērojot visus ieteikumus, pamanīju, ka kakla sāpes ir pazudušas. Eksperimentēju un meklēju produktu, kā dēļ tomēr tas sāp. Piemēram, ēdu cukuru un vēroju organismu, sāka sāpēt kakls. Līdzīgi bija arī ar augļiem - kakls reaģēja. Ievērojot keto diētu, ir jāēd ļoti daudz zaļumu. Ne vienmēr veikalā nopērkamie man patika, bija bažas, ka ir ķīmiski apstrādāti, tāpēc sāku audzēt pati savus. Pirmie bija kressalāti,” stāsta Irina. Pirmā raža, ko audzējusi vasarā, padevusies ļoti labi, jo bija pietiekami saules gaismas. Zaļumus ēda gan pati Irina, gan piedāvāja draugiem.