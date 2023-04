Aiz visa “stāv” cilvēks

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa Alūksnes novada domes deputāte no partijas “Jaunā Vienotība” ir jau trešo sasaukumu. Salīdzinot visus trīs, viņa vērtē, ka pašreizējais izceļas ar ļoti dinamisku darba stilu. Strādājot krasu pārmaiņu laikā, nevar izvairīties no nepopulāru lēmumu pieņemšanas, tomēr jārēķinās, ka ikvienai darbībai vienmēr būs arī pretdarbība. Tādēļ deputātam jābūt “ar stipru mugurkaulu”, aizstāvot un pamatojot savu lēmumu.- Kā jūs raksturotu pašvaldības deputāta darbu pašreizējo pārmaiņu laikā?- Es to sauktu par dinamisku un mērķtiecīgu. Šis ir laiks, kad savas korekcijas mūsu dzīvē ienesa kovidlaiks un straujā inflācija. Līdz ar to, strādājot domē, nākas pieņemt dažādus lēmumus, arī tādus, ko saucam par nepopulāriem.- Kuri, jūsuprāt, ir pēdējā laika nepopulārākie deputātu lēmumi?- Jau pagājušajā gadā mums nācās lemt par skolu reformu, kad piedzīvojām arī iedzīvotāju piketu. Nav noslēpums, ka izglītības reforma deputātu dienas kārtībā bija jau teju desmit gadus. Līdz šim nekas šajā jomā nevirzījās uz priekšu, jo politiķiem nepatika pieņemt nepopulārus lēmumus. Tomēr tas bija jādara, jo svarīgi ir, lai mūsu bērniem būtu mūsdienīga izglītības kvalitāte. Ir jāsabalansē izglītības kvalitāte, iespēja nokļūt līdz skolai un skolotāju resursi. Mazsvarīgi nav arī skolotājam par savu darbu saņemt godpilnu atalgojumu.