Šodien visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules asinsdonoru diena. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) 2023. gadā pacientiem pārlietas 35 108 asins komponentu devas, bet 2024. gada pirmajā ceturksnī – 8857 asins komponentu devas, un tas ir par 310 asins komponentu devām vairāk nekā 2023. gada pirmajos trīs mēnešos, kad tika pārlietas 8547 devas.

Kritiski svarīga asins komponentu pārliešana ir onkoloģiskajiem pacientiem, kuri sirgst ar dažādām hematoloģiskām saslimšanām, cilvēkiem, kuri cieš ceļu satiksmes negadījumos, gūstot dzīvībai bīstamas smagas politraumas un/vai kuriem operāciju zālē tiek veikta neatliekama un/vai sarežģīta ķirurģiska operācija, kā arī apdegumus guvušiem pacientiem.

Austrumu slimnīcā darbojas Asins dienests, kas veic asins komponentu saņemšanu, uzglabāšanu un izsniegšanu, kā arī aprites kontroli. “Asins dienesta ikdienas darbs ir kā sava veida misija, lai mūsu slimnīcas ārsti varētu palīdzēt visiem pacientiem, kuriem nepieciešama asins pārliešana,” skaidro Austrumu slimnīcas Asins dienesta vadītāja Jeļena Rabizo.

“Austrumu slimnīcā ir valstī lielākā Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, kas strādā 24/7 režīmā, un te katru dienu nonāk pacienti, kuru dzīvības glābšanai ir nepieciešama neatliekama asins komponentu pārliešana. Politraumas, apdegumi, asiņošanas no iekšējiem orgāniem, onkoloģiskas un hematoloģiskas slimības, dažādas izcelsmes kritiska mazasinība – tā ir tikai daļa no akūtiem stāvokļiem, kuru korekcija nevar notikt bez donoru ziedotiem asins komponentiem, kurus ne ar ko nevar aizvietot. Diemžēl gadu no gada šī tendence ir augšupejoša, un pacientu skaits pieaug. Sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, svarīgi, lai mediķu rīcībā būtu viss nepieciešamais cilvēka dzīvības glābšanai. Un viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir asins komponentu nodrošinājums,” uzsver Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.

2023. gadā Austrumu slimnīcas stacionāros pacientiem ir pārlietas 35 108 asins komponentu devas.

Stacionāra ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs” klīnikās un nodaļās 2023. gadā pārlietas 16 737 asins komponentu devas, no tiem lielākā daļa eritrocītu un trombocītu masas pārlietas pacientiem Hematoloģijas klīnikā.

Stacionāra ‘’Gaiļezers” operāciju blokā, klīnikās un nodaļās pērn ir pārlietas 12 899 asins komponentu devas. Lielākā daļa asins komponentu tika pārlietas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikā.

Stacionāra ‘’Biķernieki’’ klīnikās un nodaļās pacientiem pagājušogad ir pārlieta 2971 asins komponentu deva. Lielākā daļa asins komponentu pārlieta Apdegumu centra pacientiem.

Savukārt 2024. gada pirmajā ceturksnī Austrumu slimnīcas stacionāros ir pārlietas 8857 asins komponentu devas: stacionārā ‘’Gaiļezers’’ – 3135 devas, stacionārā ‘’Latvijas Onkoloģijas centrs“ – 4998, stacionārā ‘”Biķernieki’’ – 724 asins komponentu devas.

Šajā dienā Austrumu slimnīca vēlas īpaši pateikties ikvienam, kas regulāri ziedo asinis vai arī dara to kritiskās situācijās, lai glābtu pacientu dzīvību. Starp asins ziedotājiem ir ir arī Austrumu slimnīcas darbinieki. Austrumu slimnīcas apkopotie dati liecina, ka pastāvīgā donora statuss ir 330 slimnīcas darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja: Ilga Namniece – „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Sabiedrisko attiecību speciāliste.