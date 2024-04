Kā pasargāt sevi no ērcēm pavasarī?

Foto: freepik.com

Sākoties pavasarim, kad sniegs nokūst un temperatūras stabiņš pārsniedz 3 līdz 5 C grādus, ērces

sāk kļūt aktīvākas. Tādēļ, baudot silto sauli pie dabas, ir jāsāk domāt arī par to, kā pasargāt sevi no

ērcēm.

Kad ir jāsāk uzmanīties no ērcēm?

Lai gan ērču aktīvais periods pārsvarā saistās ar vasaru, tās sāk kļūt aktīvas jau agrā pavasarī (kad

gaisa temperatūra sāk pārsniegt +3 C grādu robežu) un ir sastopamas dažādās vietās, stāsta

farmaceits Konstantīns Čerjomuhins. Apskatot ērču aktivitāti pa mēnešiem, varētu teikt, ka martā un aprīlī ērču aktivitāte ir zema, maijā un jūnijā tā ir augsta un parazīti rada maksimālu bīstamību, jūlijā un augustā

aktivitāte ir vidēja, bet septembrī un oktobrī tā atkal ir zema. Ērču pamošanos veicina sniega kušana

un stabili silts laiks. Ērču aktivitāte parasti sākas aprīlī un maijā, bet sezonas beigas ir septembrī vai

oktobrī, kad temperatūra pazeminās un laikapstākļi kļūst mitri. Tajā pašā laikā, pirmie gadījumi, kad

ērces ir piesūkušās, sākas jau martā. Ērču aktivitāte ir atkarīga no gaisa temperatūras, tāpēc ir vērts

sekot laikapstākļiem dažādos reģionos.

Kā pasargāt sevi no ērcēm?

Vakcinējieties pret ērču encefalītu. Visbiežākā slimība, ar kuru var inficēties, ērcei

piesūcoties, ir ērču encefalīts. Lai no tā izvairītos, ir iespēja jau iepriekš vakcinēties.

Vakcinācija notiek saskaņā ar noteiktu shēmu. Vispirms tiek veikta pirmā vakcinācija, pēc 1–3

mēnešiem otrā, bet pēc vēl 12 mēnešiem trešā. Tāpat ir nepieciešams veikt revakcināciju ik

pēc 3 gadiem. Imūnā aizsardzība pret encefalītu sāk darboties pēc otrās devas, bet trešā deva

veido ilgtermiņa imunitāti. Ir svarīgi stingri uzraudzīt laiku starp vakcinācijas reizēm, jo

noteiktā vakcinācijas grafika neievērošana var traucēt pilnvērtīgas imūnās atbildes attīstību.

Vakcināciju var veikt jebkurā gadalaikā, bet labākais risinājums būtu to ieplānot laikus, lai līdz

aprīlim jeb līdz ērču aktīvās sezonas sākumam imunitāte jau būtu sākusi veidoties.

Valkājiet apģērbu, kas pēc iespējas vairāk aptver ķermeni. Tas ir īpaši svarīgi, apmeklējot

parkus un meža teritorijas, kur ir visvairāk ērču. Apģērbam jābūt vieglam, gaišam un

vienkāršam, lai vieglāk pamanītu ērces. Ķermeņa augšdaļai ieteicams valkāt drēbes ar garām

piedurknēm un apkakli, kas piekļaujas tuvu kaklam. Apakšējai daļai priekšroka jādod biksēm,

nevis šortiem. Cilvēki, kuri daudz ceļo, var iegādāties tā saucamos pretencefalīta tērpus, kas

palīdzēs aizsargāties no ērcēm.

Izmantojiet aizsarglīdzekļus. Aptiekās ir pieejami dažādi repelenti jeb līdzekļi aizsardzībai

pret ērcēm un citiem kukaiņiem. Repelentu veidi ir dažādi, un katrs var atrast piemērotāko,

piemēram, ir pieejami šķidrumi, aerosoli, krēmi un emulsijas. Tāpat ir pieejami repelenti gan

ar dabīgām sastāvdaļām, gan ar sintētiskām. Ir repelenti, kas jāuzklāj uz atklātām ādas

vietām, bet ir tādi, kas lietojami tikai uz apģērba.

Vienmēr pievērsiet uzmanību repelentu lietošanas instrukcijai! Dažus repelentus var lietot

ilgstoši, taču citiem ir stingri ierobežojumi attiecībā uz lietošanas ilgumu un personas

vecumu. Izvēloties līdzekļus bērniem, pārliecināties, ka tie ir paredzēti lietošanai arī bērniem atbilstošā vecumā. Arī mājdzīvniekiem ir pieejamas speciālas kakla siksnas, kas pasargās no

ērcēm. Jums piemērotāko līdzekli izvēlēties palīdzēs farmaceits.

Ko darīt, ja ērce ir piesūkusies?

Ja uz ķermeņa tiek atrasta ērce, tā ir jānoņem pēc iespējas ātrāk, uzsver farmaceits. Vislabāk ir doties

uz medicīnas iestādi, kur to izdarīs profesionāļi, bet, ja tas nav iespējams, to var izdarīt mājas

apstākļos. Lai ērci noņemtu, ir jāizmanto diegs, pincete vai vislabāk specializēta pincetes veida ierīce.

Nepieskarieties ērcei ar plikām un neaizsargātām rokām. Nemēģiniet izspiest ērci vai apstrādāt skarto

zonu ar eļļas šķīdumiem, benzīnu vai citām līdzīgām vielām! Lai noņemtu piesūkušos ērti, satveriet

ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai ar pinceti vai speciālo ierīci un lēni ar apļveida kustību izvelciet

to ārā, nesaspiežot ērces vēderu. Ir svarīgi atcerēties, ka ērce pilnībā jānoņem, tādēļ to nedrīkst plēst,

jo pastāv risks, ka ērces galva paliks ādas iekšpusē, un tieši caur parazīta siekalām infekcijas izraisītāji

nonāk organismā. Jums ir jāmēģina izvilkt ērci dzīvu. Pēc tam koduma vieta jāapstrādā ar spirtu vai

citu dezinfekcijas līdzekli un rūpīgi jānomazgā rokas.

Izņemto ērci var nogādāt laboratorijā analīžu veikšanai. Laboratorijas tests parādīs, vai ērce ir inficēta

un bīstama veselībai. Kamēr gaidāt analīžu rezultātus, sekojiet līdzi ķermeņa temperatūrai, koduma

vietas stāvoklim un pašsajūtai. Veselības izmaiņu gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu. Savukārt,

ja analīzes apstiprina, ka ērce ir inficēta, ir steidzami jāsazinās ar ģimenes ārstu vai infekcijas slimību

speciālistu, lai uzsāktu nepieciešamo ārstniecību.

Lai drošs pavasara sākums!