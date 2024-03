Drošība skolēnu brīvlaikā

Publicitātes foto

Lai pavasara brīvlaiku bērni pavadītu aktīvi un aizraujoši, vecākiem ieteicams parūpēties par

iespēju nodarboties ar dažādām vecumam un interesēm atbilstošām aktivitātēm – labvēlīgu

laikapstākļu gadījumā var doties izbraucienos ar velosipēdu, skrejriteni vai citu braucamo,

apmeklēt āra sporta laukumus vai skeitparkus. Savukārt tad, kad ārā laiks nav patīkams, var

izmantot dažādas aktīvās atpūtas iespējas iekštelpās, piemēram, doties uz telpu skeitparku,

batutu parku, baseinu, sporta zāli, izmēģināt bolderingu jeb kāpšanu pa klinšu sienām vai

apmeklēt citas sporta nodarbības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Taču jāatceras – lai gan visas šīs aktivitātes nes bērniem daudz prieka un attīsta fiziskās

dotības, tās var radīt arī traumas. Ieteikumi, ko

pārrunāt ar bērnu, lai brīvā laika aktivitātes tiktu veiktas drošā veidā:

Atgādināt ceļu satiksmes noteikumus – par ielu šķērsošanu, drošu velo braukšanu,

uzmanīšanos no automobiļiem un citus jautājumus. Te vecākiem noderēs CSDD

izstrādātā vietne bērniem, kurā apkopoti svarīgākie noteikumi un pieejamas dažādas

spēles, kas palīdzēs apgūt noteikumus jautrā veidā. Pat, ja bērns ir pietiekami liels, lai

dotos izbraucienos ar velo vai skrejriteni patstāvīgi, sezonas sākumā nenāks par ļaunu

kopīgi izbraukāt iecienītākos maršrutus un pārliecināties, vai kādā no vietām nav

mainījusies satiksmes organizācija, sākti remontdarbi vai bijušas citas izmaiņas.

Parūpēties par ekipējumu. The Spot vadītājs Einārs Lansmanis norāda, ka, braucot

ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām vai citu braucamo, noteikti ir jāvelk ķivere,

kas pasargās no bīstamākajām – galvas traumām. Savukārt ceļu un elkoņu sargi

pasargās no nobrāzumiem un sasitumiem. Svarīgi ar bērniem pārrunāt, kāpēc ķivere

un aizsargi ir nepieciešami, kā arī rādīt labu piemēru un ķiveri vilkt arī pašiem. Tāpat

pirms sezonas sākšanas jāpārliecinās, vai braucamrīki ir labā kārtībā un

nepieciešamības gadījumā jāveic apkope, kā arī ieteicams piemērīt ķiveri, lai

pārliecinātos, ka tā nav kļuvusi par mazu un vai visi stiprinājumi darbojas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atgādināt, kā rīkoties, ja noticis negadījums. Pastāstiet bērnam, kādos gadījumos

jāzvana uz glābšanas dienestu, un palīdziet iegaumēt telefona numuru, kur zvanīt, ja

noticis negadījums – 112. Tāpat bērnam jāzina, ka, zvanot uz glābšanas dienestu, būs

jāpasaka trīs lietas – kur negadījums noticis, kas noticis un savs uzvārds. Ja bērnam

nav līdzi telefona, tad jālūdz palīdzība citiem drošiem pieaugušajiem, piemēram,

veikala pārdevējai, apsargam, policistam, ģimenēm ar bērniem.

Iedrošināt bērnu vienmēr pastāstīt, ja atgadījies kas nelāgs, un neslēpt notikušo.

To var panākt gan ar vārdiem, paskaidrojot, kāpēc ir svarīgi šādus gadījumus neslēpt,

gan ar savu rīcību. Ja gadās situācija, kad bērns ir, piemēram, salauzis savu dārgo

velosipēdu, savainojies vai nodarījis skādi kāda cita bērna braucamajam, svarīgi, lai

vecāki ir saprotoši un atbalstoši, jo bērns, visticamāk, tāpat jau pārdzīvo par notikušo.

Ja šādas situācijas radījušas zaudējumus, to visbiežāk var segt apdrošināšana, tāpēc tā

vietā, lai rātu bērnu par slikto rīcību, labāk uzklausīt viņu, censties izprast viņa

motivāciju un emocijas un izrunāt scenārijus, kā būtu bijis labāk rīkoties konkrētajā situācijā. Tas veicinās emocionālo drošību, savstarpējo uzticēšanos un problēmu risināšanas prasmes.