Disku golfa trases joprojām nav

Vai mežizstrādes darbi ir beigušies un atjaunos darbu laikā izpostīto disku golfa trasi – vaicā lasītājs. Aprīlī jau rakstījām, ka sabojāts disku golfa laukums sporta bāzē “Mežinieki”, kur izcirsts mežs. Toreiz solīja, ka, iestājoties siltākam laikam, mežizstrādes uzņēmums cirsmu vietas sakārtos. Tomēr tas tā nav noticis un disku golfa spēlētājiem trase joprojām nav pieejama.

“Vasara garām, mežizstrāde jau kādu laiku beigusies, bet laukums ieaudzis krūmos un disku golfa kustība Alūksnē kaut kā tiek ignorēta. Pat sacensības, kuras pirms tam notika Alūksnē, nu nācās veidot Palsmanes laukumā. Ticu, ka ir kāds skaidrojums, un ceru uz Alūksnes disku golfa laukuma atjaunošanu un, iespējams, 18 grozu laukumu, kur var rīkot arī lielas sacensības,” saka lasītājs. Viņš vēlētos, lai disku golfs, kas ir demokrātisks sporta veids, Alūksnē nezaudētu savu aktualitāti un to varētu spēlēt gan paši alūksnieši, gan tūristi.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka mežizstrādes darbi vēl nav pabeigti un nodoti. Turklāt nav vēl arī beidzies termiņš, līdz kuram uzņēmumam jāsakārto teritorija. Alūksnes Sporta skolas Sporta centra vadītājs Guntis Kozilāns, kura pārziņā ir arī sporta infrastruktūra, precizē, ka darbiem jābeidzas līdz šī gada nogalei – 31. decembrim. “Šobrīd astoņi disku golfa elementi (starta laukums un grozs) ir lietojami. Nr. 8 starta laukuma norāde remontā, bet grozs lietojams,” saka G. Kozilāns. Vaicāts, vai ir plāni, kā attīstīt disku golfu novadā, G. Kozilāns norāda, ka tādi ir disku golfa kluba “AL-FRISBEE GOLF CLUB BROS PRO” dalībniekiem, kuriem ir ieceres izveidot 18 grozu laukumu. Arī lēmumu rīkot “Alūksnes novada atklāto čempionātu disku golfā 2024” Palsmanē pieņēma sacensību organizators – iepriekš pieminētais disku golfa klubs.

Spēlē citviet Latvijā

“AL-FRISBEE GOLF CLUB BROS PRO” dalībnieks un disku golfa entuziasts, arī “Atklātā Alūksnes novada disku golfa čempionāta” sacensību direktors Nikolajs Rakovs teic, ka lielākā daļa aktīvo spēlētāju ir saprotoši un apzinās, ka mežizstrāde nav ātrs process, tāpēc izvēlas doties spēlēt citur. “Vasaras sezonā bijām pāris reizes “uzdiskot” Mežiniekos un sapratām, ka šobrīd šis laukums nav īpaši piemērots spēlēšanai. Tieši tāpēc šogad biežāk spēlējām nevis savā “mājas” trasē, bet dažādos citos laukumos visā Latvijā un arī pie kaimiņiem Igaunijā. Šeit svarīgi pieminēt, ka, lai uzturētu savu spēli augstā līmenī, jāspēlē dažādās trasēs un jāpilnveido savas prasmes ne tikai savā laukumā, bet arī citur. Tāpēc nenokaram degunus un skatāmies uz nākotnes iespējām “Mežiniekos”,” saka N. Rakovs. Viņš nenoliedz, ka tiem disku golfa spēlētājiem, kuri spēlēja neregulāri, mežizstrādes dēļ spēlēšanas aktivitāte ir samazinājusies. Šobrīd kluba grupā ir 23 dalībnieki.

Novada čempionāts – Palsmanē

“Mežinieki” ir vienīgā vieta novadā, kur varēja spēlēt disku golfu. “Zinu, ka pirms kāda laika disku golfa grozi bija Zeltiņos, bet, vai tie tur vēl ir šodien, diemžēl nezinu. Katrā ziņā tā nebija disku golfa trase, tur vienkārši bija vairāki disku golfa grozi. Tātad sanāk, ka “Mežinieki” ir vienīgā disku golfa trase mūsu novadā. Tomēr, kā jau minēju iepriekš, jāspēlē ir arī citur. Un kas gan ir 60 kilometri disku golfa entuziastiem, lai dotos uz kādu citu trasi, piemēram, pie kaimiņiem Igaunijā uz Veriem,” teic N. Rakovs. Viņaprāt, novada čempionāta rīkošana citā novadā bija labākais iespējamais risinājums. “Uz to var raudzīties dažādi. No vienas puses ir lieliski, ka pastāv iespēja rīkot sacensības arī ārpus savas mājas trases, un, protams, arī, ka Palsmanes disku golfa klubs to atbalstīja, kā arī pašvaldība atbalsta mūsu sacensības šādā formātā. No otras puses, šķiet diezgan amizanti, ka Alūksnes novada atklātais čempionāts disku golfā notika Palsmanē, nevis Alūksnē. Taču situācija ir tāda, kāda tā ir, un svarīgi ir meklēt risinājumus, nevis attaisnojumus. Tieši tāpēc šogad pieņēmām lēmumu šo 2024. gada čempionātu rīkot Palsmanē, un, manuprāt, tas izdevās lieliski,” saka N. Rakovs.

Plāns – 18 grozu trase

Disku golfa klubs vēlas “Mežiniekos” ierīkot 18 grozu trasi, kas būtu piemērota gan pieredzējušiem sportistiem, gan iesācējiem un vienkārši disku golfa entuziastiem. “Tā varētu būt visiem spēlētājiem draudzīga disku golfa trase un vienlaikus piemērota vieta sacensībām, varētu pat organizēt lielāka mēroga sacensības. Tas disku golfam Alūksnē iedotu otro elpu. Lai to īstenotu, noteikti būs jāpiedalās kādā projektu konkursā un jāveic cieša sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm. Ticu, ka nākotnē mēs to noteikti realizēsim. Alūksnes novads un jaunā trase “Mežiniekos” piesaistītu gan jaunus, gan pieredzējušus spēlētājus biežāk atbraukt pie mums un uzmest kādu disku,” ir pārliecināts N. Rakovs.