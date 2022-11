Ziemassvētku laiks Alūksnes stacijas kvartālā

Foto: Dace Bumbiere-Augule

Gada izskaņa pienāk ar skaisto Ziemassvētku un brīnuma gaidīšanas laiku. Svētku sajūtu smelties un uzburt sev īsto Ziemassvētku sajūtu, aicina Alūksnes dzelzceļa stacijas kvartāls.

Alūksnes tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere-Augule stāsta, ka o 3.decembra multimediālā ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacija” apmeklētājiem durvis vērs Ziemas ekspozīcija, kurā Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa ziemas ainavu ieskauti būs piedzīvojami 10 jauni un unikāli stāsti par Bānīti, kas bijis un aizvien vēl ir kā draugs, palīgs, darba vieta un iedvesmas avots.

Nozīmīga Ziemassvētku sastāvdaļa ir izrotāta svētku egle, kura ar savām gaismiņām piepilda tumšo ziemas un svētku laiku. Svinīgais Alūksnes stacijas kvartāla egles iedegšanas pasākums pie Alūksnes dzelzceļa stacijas (Jāņkalna iela 52) notiks 7. decembrī plkst. 19:00. “Kopā ar LABORATORIUM zinātnes teātra brīnumu radītājiem uzbursim stacijas kvartālā vēl neredzētus eksperimentus ar šķidrumiem, krāsām un uguni. Kopā sagaidīsim vilcienu, kas atvedīs gaismu, lai iedegtu eglē košu jo košu mirdzumu,” aicina D. Bumbiere-Augule.

Baltija vienīgai šaursliežu vilciens visu decembra mēnesi (no 7. decembra) kursēs īpašā svētku rotā. Klašu un darba kolektīvu grupām Bānītis sarūpējis aizraujošu svētku piedāvājumu (T.: 20228884). Alūksnes stacijā vilciens pienāk divas reizes dienā – 14:25 un 19:25 (sestdienu grafiku skaties www.banitis.lv.) Dodies ziemīgā izbraucienā līdz Gulbenei, vai kādai no stacijām. 22 minūšu brauciena attālumā no Alūksnes atrodas Umernieku stacija, no kuras viegli atgriezties pilsētā ar taksometru.

Tikai reizi gadā – decembrī ekspozīcija “Alūksnes Bānīša stacija” (Jāņkalna iela 52) pārtop par Ziemassvētku pieturu, kurā arī tu vari piestāt un no 6.decembra piedalīties nodarbībā “Pietura: Ziemassvētki”, kurā ceļojums uz svētkiem notiks ar radošām darbnīcām un jautrām rotaļām.

Viena no svētku sastāvdaļām ir gardas maltītes kopā ar mīļajiem. Ziemassvētkos – 25. decembrī – visi laipni aicināti uz vēsturisko dzelzceļa viesnīcu – Bahnhofs Hotel (Jāņkalna ielā 51) – uz trīs kārtu vakariņām POP-UP restorānā.