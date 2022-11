Ziemas stāsts Alūksnes Bānīša stacijā

Foto: Ainārs Cekuls

Nav noslēpums, ka tieši Alūksnē ziema sākas visātrāk un beidzas visvēlāk, veidojot un nosakot vietējo dzīvesveidu. Ziema šeit atnes pasakaini piesnigušas ainavas, regulārus sniega tīrīšanas darbus un, protams, ziemas priekus ar slēpošanu, pikošanos un jautru laišanos no kalna. Savs ritms, darbu specifika un braucēju paradumu maiņa ziemā vērojama arī Baltijā vienīgajam regulāri kursējošajam šaursliežu vilcienam jeb Bānītim. Alūksnes tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere-Augule informē, ka no 3.decembra multimediālā ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacija” apmeklētājiem atvērta Ziemas ekspozīcija, kurā Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa ziemas ainavu ieskauti piedzīvojami jauni 10 unikāli stāsti par Bānīti kā draugu, palīgu, darba vietu un iedvesmas avotu.

Ziemas ekspozīcija tapusi Alūksnes Bānīša stacijai sadarbojoties ar dizaina biroju H2E, Jura Podnieku studiju un SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”. Ar stāstiem jaunajā ekspozīcijā dalās ilggadējā Alūksnes stacijas priekšnieka Kazimira Serpovska meita Anita Vilka, Bānīša mašīnists 80tos gados Egils Žīgurs, arbūzu, ķiploku un ziedu audzētāja Tatjana Ābeltiņa, kas dzīvo netālu no Birzes stacijas, ilggadējs mašīnists, kurš labi pārzina tvaika lokomotīvju specifiku – Aivars Poļuks, mežsargs Sarmis Āboltiņš, SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders, Rita Bogdānova, kura jau trīdesmit gadus Umernieku staciju sauc par savām mājām, Kārlis un Dzintars Biziki, kuru skolu gadi nesaraujami saistīti ar braucieniem Bānītī, Agris Šmits, kurš dienēt uz Alūksni braucis tieši ar mūsu šaursliežu vilcienu, dzelzceļa patriots no bērnības Ilgonis Mincāns un Helēna Vernere, kurai tāpat kā reiz baronesei un psihoanalītiķei Aleksandrai fon Volfai, Stāmeriena ir pavisma īpaša pietura. Savukārt tematisko ziemas ainu nodrošināšanā -20 grādu salā piedalījās gan stāstu autori, gan daudzi Alūksnes Bānīšu stacijas un Bānīša draugi no Alūksnes un Gulbenes. Bānīša un auto sacensību stāsta paspilgtināšanai atbalstu sniedza Zemessardzes 31.kājnieku bataljona zemessargi.

Ziemas ekspozīcija apmeklētājiem būs pieejama līdz 30.aprīlim, kad, līdz ar pāreju uz vasaras sezonas darba laiku, piedzīvojams atkal būs ekspozīcijas vasaras stāsts.