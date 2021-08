Foto: pixabay.com

Pamatojoties uz AS “Latvenergo” un nodibinājuma Fonds “Ziedot.lv” 2021. gada 10. jūnijā noslēgto dāvinājuma līgumu par atbalstu sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai, nodibinājums Fonds “Ziedot.lv” izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai.

Projektu konkurss tiek organizēts, lai veicinātu videi draudzīgāku energo risinājumu ieviešanu nevalstiskajās organizācijās un samazinātu administratīvos izdevumus.

Sociālās palīdzības organizāciju ēku energoefektivitātes risinājumu atbalstam pieejami 80 000 eiro, atbalstot bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanai energoefektīvu risinājumu veidā.

Vienam nevalstisko organizāciju projektam tiks sniegts atbalsts līdz 15 000 eiro. Konkursa pieteikuma anketu iespējams aizpildīt tiešsaistes platformā līdz 2021. gada 30.augustam (ieskaitot). Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021.gada 23.novembrī, portālā Ziedot.lv.

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta stāsta: “Ļoti novērtējam AS “Latvenergo” piedāvāto iespēju nevalstisko organizāciju sektoram ieviest zaļo kursu, veicināt videi draudzīgākus energo risinājumus, kā arī samazināt tiešās organizāciju siltumenerģijas izmaksas. Turklāt, šī ir unikāla iespēja, kad nevalstisko organizāciju sektoram ir iespēja iegūt investīciju organizācijas nākotnei”.

Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu komisija, kas koleģiāli pieņems lēmumu par AS “Latvenergo” finansējuma piešķiršanu. Konkursa ekspertu komisija sastāv no Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, biedrības “Latvijas Pašvaldību Savienība”, biedrības Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, AS “Latvenergo” un nodibinājuma Fonds “Ziedot.lv” pārstāvjiem.

Projekti tiks vērtēti 2 kārtās: pirmajā kārtā – organizācijas atbilstība projektu konkursa nolikuma kritērijiem, otrā kārtā – ēkas atbilstība un tehniskās iespējas. Detalizēts konkursa nolikums atrodams portālā Ziedot.lv.

Konkursā uzvarējušās organizācijas saņems dāvinājumā energoefektīvu risinājumu – saules paneļu sistēma ar uzstādīšanu, ko nodrošinās un uzstādīs būvkompānija, ko cenu aptaujas kārtībā izvēlēsies nodibinājums Fonds “Ziedot.lv”.

Par projektu pieteikumu sagatavošanu un citiem nosacījumiem tiks izsludināts informatīvais seminārs MS Team platformā, 2021.gada 23.augustā. Sīkāka informācija sekos portālā Ziedot.lv.