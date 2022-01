Vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmis 71% Latvijas iedzīvotāju

Foto:pixabay.com

Latvijā līdz šim vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmis 71% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2021.gada jūlija sākumā Latvijā bija 1 882 200 iedzīvotāji, no kuriem vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši 71,03% iedzīvotāju, bet vakcinācijas kursu noslēguši 68,37% iedzīvotāju, no kuriem 34,375% saņēmuši arī revakcinācijas devu.

Kopumā Latvijā balstvakcīnu saņēmuši 23,56% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Aizvadītajā diennaktī poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 768 cilvēki, no tiem 40 vakcinēti pirmoreiz, 53 tikuši pie otrās potes, 10 – pie “Janssen” (“Johnson & Johnson”) vakcīnas, bet 665 veikuši revakcināciju. Dati par aizvadīto diennakti vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus ievada sistēmā ar vairāku dienu nobīdi.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta 2020.gada 28.decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Pērn 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 2021.gada 3.maija Latvijā valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.

Latvijā patlaban ir pieejamas četras lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un “Johnson&Johnson”, taču “AstraZeneca” vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto, un arī “Johnson&Johnson” vakcīnu izmantošana arvien samazinās, jo eksperti atzīmējuši tās salīdzinoši mazāko efektivitāti.