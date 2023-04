Visā Latvijā šodien notiek Lielā talka

Šodien visā Latvijā jau 16.gadu pēc kārtas notiek Lielā talka, kuras laikā iedzīvotāji sakopj, labiekārto un apzaļumo savu tuvāko apkārtni.

Arī Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties pašvaldības rīkotajā publisko teritoriju sakopšanā. Taču ikviens var pieteikt arī savas publiskās talkas vietas, doties palīgā citiem vai talkot ģimenes lokā, sakopjot personīgās teritorijas. Talkotājiem ir iespējams pieteikt savu teritorijas sakopšanas vai vides labiekārtošanas vietu Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv Tur atrodamas divas interaktīvās kartes “Lielās talkas karte ’23” un “Solo talkas karte ’23”.



Maisi pie koordinatora

Var pieteikt trīs veidu talkas: atkritumu savākšanas, labiekārtošanas un apvienoto talku, kurā notiks gan labiekārtošanas, gan atkritumu savākšanas darbi. Tikai reģistrējoties un norādot saziņas kontaktus, iespējams saņemt arī bezmaksas maisus. “Ar reģistrā norādīto personu sazināsies Lielās talkas koordinatore Alūksnes novadā pašvaldības Centrālās administrācijas ainavu arhitekte Aiga Mūrniece, lai precizētu bezmaksas talkas maisu saņemšanu. Tos piešķirs tikai tad, ja talka paredzēta publiskā teritorijā. “Maisi būs labi pamanāmi, baltā krāsā ar zilu uzrakstu. Piepildītie maisi jānovieto tikai šim nolūkam paredzētās vietās, kas norādītas pašvaldības mājaslapā. Par to jāinformē talkas koordinators, lai pēc tam SIA “Pilsētvides serviss” tos var ērti savākt. Aktīvi pašlaik maisus saņem pagastos strādājošie pašvaldības ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņi, bet pēc tiem laipni lūgtas arī citas publisko talku reģistrējušās personas,” laikrakstam stāsta A. Mūrniece.



Pilsētā un pagastos

Alūksnieši 22. aprīlī no pulksten 10.00 aicināti piedalīties Alūksnes Muižas parka sakopšanas talkā, kas notiks jaunā Tūrisma informācijas centra apkārtnē no Pils ielas līdz Mazā Prinča saliņai gar Ojāra Vācieša ielu, kur plānots grābt lapas, vākt zarus, sakopt upīti ap Mazā Prinča saliņu, līdzi ņemot grābekļus.

“Kā ik gadu talkā piedalīsies arī skolu jaunatne. Daļa no viņiem savas teritorijas sakopa jau trešdien, 19. aprīlī, bet citi talkā izzgāja piektdien, 21. aprīlī,” stāsta A. Mūrniece.

Savukārt pagastu iedzīvotāji aicināti piedalīties, veltot laiku publisko teritoriju kopšanai savos pagastos. “Pagastu iedzīvotājus lūdzam sazināties ar konkrētā pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini, lai uzzinātu, kurās vietās nepieciešama palīdzība teritorijas kopšanā. Apkopota informācija par talkošanas vietām un to kontaktpersonām novada publicēta pašvaldības tīmekļvietnē,” informē E. Aploka.

Solo maiss – “Rimi” veikalā

Arī individuālajiem talkotājiem sestdien būs iespēja doties dabā ar savu Solo talkas maisu. To, sākot ar 15. aprīli, var saņemt “Rimi” veikalos visā Latvijā. “Viens iepirkuma čeks ir līdzvērtīgs vienam maisam. Maisu skaits gan ir ierobežots, bet tos, veicot pirkumu par jebkuru summu, iespējams saņemt lielākajos “Rimi” veikalos, tostarp arī Alūksnē,” informē “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

Plānojot savu Solo talku, to nav nepieciešams saskaņot ar novada talkas koordinatoru, taču vēlams vietu atzīmēt talkas mājaslapas sadaļā “Solo talkas karte ’23”. Pēc sakopšanas darbu veikšanas Solo talkas maiss ar savāktajiem atkritumiem jānogādā kādā no tuvākajām oficiāli reģistrētajām atkritumu savākšanas vietām, kuras atzīmētas Lielās talkas kartē.



Ar maisu arī uz mežu

Latvijas valsts mežos sakopšanas talkas notiek ik dienas, bet plašākas aktivitātes ar sabiedrības līdzdalību ir gan aprīlī un maijā LVM Atvērtajās Meža dienās, gan arī Lielās talkas laikā. “Lielā talka balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, tāpēc ceram, ka tie, kam vēl sestdienai nav plānu, pievienosies jau kādai pieteiktajai talkai vai izņems maisu kādā no Rimi veikaliem un nepaliks malā,” uzsver Lielās talkas organizatore Vita Jaunzeme. 22. aprīlī ikviens aicināts doties arī uz tuvējo mežu, lai palīdzētu to atbrīvot no atkritumiem un vienlaikus izbaudītu aktīvu dienu svaigā gaisā.



ALŪKSNES NOVADĀ PIETEIKTĀS LIELĀS TALKAS VIETAS

● Brūža iela 2, Alūksne;

● Jaunlaicenes parka teritorija;

● Veclaicenes pagasta “Korneti”;

● Ziemera pagasta teritorija;

● “Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts;

● Malienas pagasta teritorija, atkritumu vākšana gar valsts un pašvaldības autoceļu pieguļošajā teritorijā.

AVOTS: WWW.TALKAS.LV (18.04.2023.)