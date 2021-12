Visā Latvijā apledojuma un sniegotu autoceļu dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Pirmdienas rītā visā valsts teritorijā apledojuma un vietām sniegotu autoceļu dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) Komunikācijas daļā.

LVC norāda, ka braukšanas apstākļu uzlabošana prasīs laiku. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 177 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas no Berģiem līdz Tūjas pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Smiltenes pagriezienam un no Alūksnes pagriezienam līdz Veclaicenei, kā arī uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai. Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī uz Rīgas apvedceļiem, Daugavpils, Bauskas, Jelgavas, Rēzeknes šosejas.

Pārvietošanās apgrūtināta arī pa Liepājas šoseju posmā no Rīgas līdz Grobiņai, Ventspils šoseju no Rīgas līdz Ventspilij, ceļa posmā Grebņeva-Medumi, uz Daugavpils un Rēzeknes apvedceļa.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas apkārtni.

LVC aicina izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un rēķināties ar to, ka uz ceļiem sniega kārta un apledojums var atkārtoti veidoties arī pēc ziemas uzturēšanas dienesta darba. Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.