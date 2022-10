Valsts vides dienests visā Latvijā uzsāk autoservisu kontroles kampaņu

Foto: pixabay.com

Valsts vides dienests (VVD), no 12. līdz 13.oktobrim, visā Latvijā īstenos autoservisu kontroles kampaņu. Veicot pirms kampaņas izpēti, salīdzinot datus ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reģistru, secināts, ka 25% autoservisu, iespējams, darbojas bez nepieciešamās piesārņojošās darbības reģistrācijas VVD. Autoservisu pastiprinātu apsekošanu dienests veic jau ceturto gadu. Viens no galvenajiem uzdevumiem šajā gadā ir vērst uzmanību uz bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu, kā arī nepieciešamību reģistrēt piesārņojošo darbību. Kampaņas ietvaros VVD īstenos principu “Konsultē vispirms!”, paredzot uz sadarbību vērstu kontroli, konsultējot un dodot laiku komersantiem novērst pārkāpumus, ja tādi tiks konstatēti.

“Pastiprināta uzmanība kampaņas laikā tiks pievērsta tam, kā autoservisos apsaimnieko nolietotās riepas, atstrādātās eļļas, eļļu filtrus, akumulatorus u.c. videi bīstamus atkritumus. Pērn kontroles kampaņas ietvaros konstatēts, ka 59% no visiem pārbaudītajiem objektiem atkritumi tiek apsaimniekoti neatbilstoši. Sagaidāms, ka, ņemot vērā enerģētikas krīzi, sevišķi aktuāla problēma autoservisu darbībā šobrīd varētu būt atstrādāto eļļu dedzināšana. 2022.gada pirmajā pusgadā Ražotāju atbildības sistēma nespēja nodrošināt riepu un smēreļļu savākšanas apjomus, kas rada pamatotas aizdomas par to, ka liela daļa tirgū esošās nolietotās riepas un eļļas tiek apsaimniekotas negodprātīgi, izmestas vidē vai sadedzinātas, radot būtisku vides piesārņojumu. Jau vairākkārt VVD ir uzsvēris un turpina norādīt uz to, ka dedzinot riepas vai smēreļļas, izdalās kodīgi dūmi, kas satur dažādas kaitīgas, tajā skaitā kancerogēnas, vielas. Dūmi ir indīgi ieelpojot, kā arī atstāj ilgstošu un paliekošu ietekmi uz apkārt esošajiem augiem. Tas ir drauds gan videi, gan cilvēku veselībai, ” par kampaņas nozīmi stāsta VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Kontroles kampaņas ietvaros tiks veiktas pārbaudes vairāk nekā 160 autoservisos visā Latvijā. Par pārbaužu objektiem izvēlētas tās auto remontdarbnīcas, kuras savu darbību reģistrējušas VID, bet nav saņēmušas VVD piesārņojošās darbības atļauju. Kopumā Valsts vides dienestā savu darbību reģistrējušas 2588 auto remontdarbnīcas.

Papildus kontrolēs ievāktajiem datiem par autoservisu darbības atbilstību vides prasībām, šogad pirmo reizi tiks izmantota uzņēmumu pārstāvju anketēšana jeb ekspress intervijas, ar kuru palīdzību VVD cer iegūt informāciju par to, kāda ir autoservisu darbinieku izpratne par autoservisos radītajiem bīstamajiem atkritumiem un to apsaimniekošanu. Interviju mērķis ir analizēt sniegtās atbildes un turpmāk veiksmīgāk rast veidus, kā sadarboties un kopīgi panākt videi draudzīgu servisu darbību.

Viens no kampaņas galvenajiem uzdevumiem ir sniegt konsultācijas par aktuālajām vides aizsardzības prasībām autoservisu darbībai. Princips “Konsultē vispirms!” paredz, ka uzņēmumam tiks dots laiks pārkāpuma novēršanai. Savukārt, ja pārbaudes laikā tiks konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būtisku un apzinātu videi nodarītu kaitējumu, šis princips netiks piemērots.