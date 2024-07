Valsts prezidents apmeklē Jelgavu, lai iepazītos ar vētras radīto seku novēršanas darbiem

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidents: dabas stihiju gadījumos būtu nepieciešama labāka atbildīgo dienestu koordinācija un iedzīvotāju informēšana

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

31. jūlijā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja Jelgavas valstspilsētu un Kalnciema pagastu, lai iepazītos ar 29. jūlija vētras un lietavu radīto seku novēršanas darbiem.

Apmeklējuma laikā Valsts prezidents E. Rinkēvičs iepazinās ar situāciju Jelgavas ielās un Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kā arī apmeklēja Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centru, kas nodrošina pašvaldības civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanu, katastrofas pārvaldīšanas pasākumu veikšanu un informācijas koordinētu apriti starp iedzīvotājiem, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un operatīvajiem dienestiem.

Kalnciema pagastā Valsts prezidents apskatīja vētras un lietavu radītās sekas mazumtirdzniecības veikalā “Aibe” un tikās ar iedzīvotājiem, bet Valgundes pagastā E. Rinkēvičs pateicās AS “Sadales tīkls” darbiniekiem, kuri vairākas dienas strādā, lai novērstu vētras laikā radītos bojājumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Diemžēl ir jārēķinās, ka šāda veida dabas stihijas var skart Latviju arī nākotnē. Šodien, apmeklējot Jelgavas valstspilsētu un Jelgavas novadu, pārliecinājos, ka pašvaldības atbildīgie dienesti strādā nemitīgi. Šī dabas stihija ataino arī objektīvas lietas, piemēram, trūkst tehnikas, lai izsūknētu ūdeni no pagrabiem, kas savukārt bieži vien traucē pieslēgt elektrību. To, ko var izdarīt, to šobrīd dara. Viena no mācībām pēc šīs vētras un lietavām ir koordinācija un informācijas apmaiņa starp dažādām valsts institūcijām un pašvaldībām,” pēc Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada apmeklējuma pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Informāciju sagatavoja Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris.