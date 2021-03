Valsts policijas priekšnieks: Lieldienu brīvdienās nebūtu lietderīgi ieviest komandantstundu

Foto: Pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Lieldienu brīvdienās nebūtu lietderīgi ieviest komandantstundu, kā tas tika izdarīts uz Jaungada brīvdienām no 30.decembra, šorīt intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Viņš uzsvēra, ka tas ir viņa un policijas profesionāļu viedoklis, jo Lieldienas ir svētki, ko nevar salīdzināt ar Jaungada svinībām. “Laiks paliek siltāks, un cilvēki gaida Lieldienas, lai vienas mājsaimniecības ietvaros tās varētu nosvinēt,” piebilda Ruks.

Viņaprāt, policijas darbinieki, kas ikdienā strādā darba dienās, tiek iesaistīti arī virsstundu darbā brīvdienās un Lieldienu laiks nebūs izņēmums. “Svētku laikā policija strādās pastiprinātā režīmā, lai preventīvi būtu tajās vietās, kur varētu būt lielāka cilvēku pulcēšanās, jo visbiežāk cilvēki pārkāpj pulcēšanās ierobežojumus un policijai grūtības tos izkontrolēt nav,” sacīja Ruks.

Viņš arī piebilda, ka tāpat tiek monitorēti viesu nami un pirtis, jo ir bijuši gadījumi, kad privātā pasākumā bija pulcējušies 20 cilvēku, tādējādi pārkāpjot pulcēšanās ierobežojumu.

Jau ziņots, ka valdība trešdien atlika lemšanu par Operatīvās vadības grupas izstrādātajiem četriem soļiem pakāpeniskai ierobežojumu mīkstināšanai, uzdodot to atkārtoti izvērtēt atsevišķai ekspertu grupai.

Valdība minēto jautājumu turpinās skatīt piektdien, 26.martā, plkst.15.

Trešdien valdība skatīja Operatīvās vadības grupas izstrādātos priekšlikumus Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai, kas tostarp paredz no 7.aprīļa atļaut darboties visiem tirgotājiem.

Sēdes gaitā radās neizpratne par Operatīvās vadības grupas darbā iesaistīto ekspertu viedokli par piedāvātajiem ierobežojumiem.

No vadības grupas sagatavotās priekšlikumu prezentācijas izriet, ka piesaistītie eksperti no akadēmiskās un finanšu vides, kā arī komunikācijas un medicīnas eksperti ir atbalstījuši plānu mīkstināt ierobežojumus. Tomēr valdības sēdes laikā ekspertu grupas darbā iesaistītais sociālantropologs Klāvs Sedlenieks norādīja, ka ekspertu grupa nav atbalstījusi ierobežojumu mīkstināšanu, bet drīzāk to noraidījusi.

Operatīvās vadības grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis skaidroja, ka konkrētā ekspertu grupa vērtēja patlaban spēkā esošos ierobežojumus un sniedza savu atzinumu par to ietekmi uz sabiedrību. Tāpat ekspertu grupa sniegusi ātru novērtējumu par piedāvāto plānu ierobežojumu atvieglojumu ieviešanai, atzīstot, ka šis piedāvājums ir riskants un tas nesasniegs mērķi – līdz šā gada jūnijam panākt kumulatīvo 14 dienu saslimstības ar Covid-19 rādītāju uz 100 000 iedzīvotāju līdz 200.

Uzklausot šo informāciju, atsevišķi ministri rosināja neatlikt šī jautājuma izskatīšanu, bet atsevišķi ministri aicināja atlikt, lai piesaistītie eksperti sniegtu savu vērtējumu par piedāvāto plānu ierobežojumu mīkstināšanai.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atzina, ka Ministru kabinets nav vienots šajā jautājumā, tāpēc premjers ierosināja šo jautājumu skatīt piektdien. “Man nav grūtību piekrist vai nepiekrist ekspertiem, bet man nav zināms viņu viedoklis,” secināja Kariņš.