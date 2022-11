Valsts policija aicina: “Nebrauc lempī!”

Valsts policija uzsāk drošības kampaņu “Nebrauc lempī! Reibumā tava reakcija atpaliek”, ar kuru plānots plašākā sabiedrībā aktualizēt jautājumu par to, ka cilvēki arvien atkārtoti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus un tādējādi apdraud savu un tuvāko veselību un dzīvību.

Šī gada sākumā Valsts policija veica apjomīgu pētījumu*, kura mērķis bija iegūt datus par personām, kuras atkārtoti vadījušas transportlīdzekli alkohola reibumā vai pēc citu apreibinošo vielu lietošanas. Par būtiskākajiem iemesliem pārkāpumu veikšanai un to, kas tieši tika pārkāpts un cik bieži, tika analizēti dati laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, iekļaujot personas, kuru alkohola koncentrācija pārsniedza 1,5 promiles. Pamatojoties uz Valsts policijas datiem, kā arī pētījumā iegūto informāciju, pārkāpumu skaits, kuri ir saistīti ar transportlīdzekļa vadīšanu atrodoties apreibinošu vielu ietekmē, diemžēl būtiski nesamazinās. Tieši otrādi – arvien vairāk prevalē pārkāpumi, kas veikti īpaši lielā alkohola reibumā (virs 1,5 promilēm).

Ņemot vērā pārkāpuma smagumu un augstu sabiedrisko bīstamību, ko tas rada, ja transportlīdzekļa vadītājs apdraud ne tikai sevi, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku dzīvību un veselību, 2022. gada 27. oktobrī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem noteiks kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Regulējums noteiks, ka transportlīdzekļa vadītājs, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības varēs atgūt pēc dalības uzvedības korekcijas programmā.

“Valsts policijas jaunās drošības kampaņas idejas pamatā ir tas, ka – neatkarīgi no tā, cik prasmīgs braucējs katrs no mums ir, apreibinošas vielas no mums izvilina pilnīgāko lempi. Braukšanas reibumā būtiskākos riskus rada vadītāja reakcijas palēnināšanās. Tiklīdz palēninās reakcija, pat ašākais smalkas lietas pratējs pārvēršas pilnīgā lempī, un viņa meistarība acīmredzami kļūst nepārliecinoša. Cilvēks, kurš “parakstās” braukt dzērumā, kļūst par lempi, neatkarīgi no tā, cik labi viņš prot braukt. Tas, savukārt, var radīt neatgriezeniskas sekas ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam, ieskaitot pašu spēkrata vadītāju. Sauklis ar mūsu aicinājumu “Nebrauc lempī! Reibumā tava reakcija atpaliek” brīdina un vienlaikus atgādina, ka tie nav kādi citi, kas brauc dzērumā. Šis likums attiecas uz katru no mums, un jāsāk ir ar sevi pašu. Kampaņa ir fokusēta uz informēšanu, izglītošanu un motivēšanu nepārkāpt ceļu satiksmes noteikumus kopumā, īpaši akcentējot to, cik bīstams gan pašam vadītājam un pasažieriem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem var būt autovadītājs, kurš ir sēdies pie transportlīdzekļa stūres apreibinošo vielu ietekmē,” stāsta Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.

Kampaņa “Nebrauc lempī! Reibumā tava reakcija atpaliek” norisināsies līdz šī gada 14. decembrim. Dažādos komunikācijas kanālos un veidos tiks uzrunāta sabiedrība, ar reāliem faktoloģiskiem pierādījumiem vēršot uzmanību uz to, kādas dažkārt pat neatgriezeniskas sekas var būt, ja netiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi.

Satiksmes drošības kampaņu “Nebrauc lempī! Reibumā tava reakcija atpaliek” organizē Valsts policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Circle K Latvija. Kampaņa tiek finansēta no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļiem.

*Valsts policijas pētījums, kurā tika analizēti dati par 1531 personu, kura laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam vadīja jebkuru transportlīdzekli, atrodoties reibumā virs 1,5 promilēm vai pēc narkotisko un citu apreibinošo vielu lietošanas.